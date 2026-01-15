НА ЖИВО
          Пеевски за третия мандат: Горчиво!

          15 януари 2026 | 14:47 1490
          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че няма да бъде допусната манипулация на предстоящите избори. Той направи изявлението си пред журналисти в парламента, като подчерта, че въпросът с изборните правила трябва да бъде решен ясно и без експерименти.

          По думите му формацията му подкрепя въвеждането на сканиращи машини, по модел на изборите в САЩ. Пеевски настоя устройствата да бъдат държавни или закупени директно, а не предоставяни от частни фирми. Той посочи като пример компанията „Сиела“ и заяви, че обществото вече е станало свидетел на „ала-бала“ с машинното гласуване. Ако сканиращи машини не бъдат въведени, според него трябва да се запази сегашният начин на гласуване без никакви промени.

          „Ако ще се въвежда нещо ново, то трябва да е по-добро – това са скенерите. Ако не – нищо не трябва да се променя“, заяви Пеевски.

          Попитан за решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат за съставяне на правителство на АПС, Пеевски отговори с една дума – „Горчиво.“

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ коментира и темата за т.нар. комисия „Сорос“, като изрази недоумение защо не се стига до гласуване за нейното закриване. По думите му е крайно време да стане ясно кои депутати защитават влиянието на Джордж и Алекс Сорос в България и кои искат институциите да работят в интерес на хората.

          „Докато не изчистим темата със Сорос и неговите мрежи, България ще буксува и няма да върви напред“, заяви Пеевски, като добави, че според него определени партии са проводник на това влияние.

          Той беше категоричен и по отношение на антикорупционната комисия, като я нарече „бухалка“ и „тумор“, който трябва да бъде изцяло премахнат.

          „Ние сме за пълно закриване на тази комисия. Този тумор трябва да бъде изрязан“, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало“.

