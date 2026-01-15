Пеевски за третия мандат: Горчиво!

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че няма да бъде допусната манипулация на предстоящите избори. Той направи изявлението си пред журналисти в парламента, като подчерта, че въпросът с изборните правила трябва да бъде решен ясно и без експерименти.
По думите му формацията му подкрепя въвеждането на сканиращи машини, по модел на изборите в САЩ. Пеевски настоя устройствата да бъдат държавни или закупени директно, а не предоставяни от частни фирми. Той посочи като пример компанията „Сиела“ и заяви, че обществото вече е станало свидетел на „ала-бала“ с машинното гласуване. Ако сканиращи машини не бъдат въведени, според него трябва да се запази сегашният начин на гласуване без никакви промени.
Попитан за решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат за съставяне на правителство на АПС, Пеевски отговори с една дума – „Горчиво.“
Лидерът на „ДПС – Ново начало“ коментира и темата за т.нар. комисия „Сорос“, като изрази недоумение защо не се стига до гласуване за нейното закриване. По думите му е крайно време да стане ясно кои депутати защитават влиянието на Джордж и Алекс Сорос в България и кои искат институциите да работят в интерес на хората.
Той беше категоричен и по отношение на антикорупционната комисия, като я нарече „бухалка“ и „тумор“, който трябва да бъде изцяло премахнат.
