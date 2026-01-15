Почина 200-килограмовият пациент, постъпил в „Пирогов“ с тежко чернодробно увреждане

200-килограмов пациент, който беше приет по спешност в „Пирогов“ в събота, почина въпреки усилията на екипите в лечебното заведение. 52-годишният мъж беше хоспитализиран на 10 януари с тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и сериозни последици от продължително обездвижване.
Въпреки всичките усилия, пациентът почина.
Този тип патология има изключително ниска успеваемост в световен мащаб, като лечението дава краткосрочни резултати.
200-килограмов пациент, който беше приет по спешност в „Пирогов“ в събота, почина въпреки усилията на екипите в лечебното заведение. 52-годишният мъж беше хоспитализиран на 10 януари с тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и сериозни последици от продължително обездвижване.
Въпреки всичките усилия, пациентът почина.
Този тип патология има изключително ниска успеваемост в световен мащаб, като лечението дава краткосрочни резултати.
Зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов направи остри коментари по време на парламентарните дебати относно предложението за закриване на Временната комисия,...