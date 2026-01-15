Почина 200-килограмовият пациент, постъпил в „Пирогов“ с тежко чернодробно увреждане

200-килограмов пациент, който беше приет по спешност в „Пирогов“ в събота, почина въпреки усилията на екипите в лечебното заведение. 52-годишният мъж беше хоспитализиран на 10 януари с тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и сериозни последици от продължително обездвижване.

„Състоянието му изискваше координирани усилия на екипи от няколко структури", съобщиха от лечебното заведение.

Въпреки всичките усилия, пациентът почина.

Този тип патология има изключително ниска успеваемост в световен мащаб, като лечението дава краткосрочни резултати.