      четвъртък, 15.01.26
          Полицаи пропаднали в дере в Ягодинското ждрело, един пострадал

          15 януари 2026 | 18:00 150
          Сподели
          Инцидентът в Ягодинското ждрело се е случил около 15 часа в сряда, когато полицейски автомобил излязъл от пътя и пропаднал в крайпътно дере. Съобщение за инцидента бе предоставено от Областната дирекция на МВР в Смолян.

          В участъка, на който се е случил инцидентът, имало паднали камъни. Патрулният автомобил, собственост на ОДМВР – Смолян, бил управляван от 47-годишен служител, когато при произшествието е пострадал 48-годишен полицай. Той е получил контузно-охлузни рани в областта на главата. След медицинска помощ на място, пострадалият е бил транспортиран за преглед в Филиала за спешна помощ в Девин, но след преглед е бил освободен за домашно лечение.

          Алкохол и наркотици: Водачът на патрулката е подложен на тестове за алкохол и наркотични вещества, като резултатите от двете проби са отрицателни.

          Алкохол и наркотици: Водачът на патрулката е подложен на тестове за алкохол и наркотични вещества, като резултатите от двете проби са отрицателни.

