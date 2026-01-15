НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Полша изпраща на Украйна до 9 изтребителя МиГ-29

          15 януари 2026 | 15:41 290
          Полски МиГ-29
          Полски МиГ-29
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полша планира да прехвърли до девет изтребителя МиГ-29, произведени в Съветския съюз, на Украйна, обяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски пред TVP.

          - Реклама -

           „Полша реши да прехвърли до девет стари изтребителя МиГ-29 на Украйна. Решението е взето“, заяви той.

          Залевски отбеляза, че в момента се водят преговори между министерствата на отбраната на двете страни, като се обсъждат техническите подробности за прехвърлянето на самолетите. Той подчерта, че все още не може да посочи точния брой изтребители МиГ-29, които в крайна сметка ще се окажат в Украйна.

          През декември полският президент Карол Навроцки потвърди плановете за прехвърляне на изтребителите МиГ-29 на Украйна.

          Полша планира да прехвърли до девет изтребителя МиГ-29, произведени в Съветския съюз, на Украйна, обяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски пред TVP.

          - Реклама -

           „Полша реши да прехвърли до девет стари изтребителя МиГ-29 на Украйна. Решението е взето“, заяви той.

          Залевски отбеляза, че в момента се водят преговори между министерствата на отбраната на двете страни, като се обсъждат техническите подробности за прехвърлянето на самолетите. Той подчерта, че все още не може да посочи точния брой изтребители МиГ-29, които в крайна сметка ще се окажат в Украйна.

          През декември полският президент Карол Навроцки потвърди плановете за прехвърляне на изтребителите МиГ-29 на Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          FT: Украйна разполага елитни войски на ключови направления от фронта, но разликата между Купянск и Гуляйполе показва слабостта на тази тактика

          Иван Христов -
          Украинските сили обявиха тази седмица, че на практика са отблъснали руските войски от Купянск в Харковска област, изненадващ обрат на събитията в град, който...
          Война

          Путин: Войната в Украйна е директно следствие от игнорирането на интересите на Русия

          Иван Христов -
          Войната в Украйна е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за руската сигурност. Това заяви руският президент Владимир...
          Война

          Путин иска нова европейска архитектура на сигурност за мир в Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че мирът в Украйна трябва да настъпи възможно най-скоро. За да се постигне това, отбеляза той, е необходимо...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions