Полша изпраща на Украйна до 9 изтребителя МиГ-29

Полша планира да прехвърли до девет изтребителя МиГ-29, произведени в Съветския съюз, на Украйна, обяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски пред TVP.

„Полша реши да прехвърли до девет стари изтребителя МиГ-29 на Украйна. Решението е взето“, заяви той.

Залевски отбеляза, че в момента се водят преговори между министерствата на отбраната на двете страни, като се обсъждат техническите подробности за прехвърлянето на самолетите. Той подчерта, че все още не може да посочи точния брой изтребители МиГ-29, които в крайна сметка ще се окажат в Украйна.

През декември полският президент Карол Навроцки потвърди плановете за прехвърляне на изтребителите МиГ-29 на Украйна.