Постоянният представител на САЩ в НАТО: Украйна и Русия са по-близо до мирно споразумение от всякога

Украйна и Русия са по-близо до мирно споразумение от всякога, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър по време на реч на събитие на президентската фондация „Роналд Рейгън“ в Калифорния, предава УНИАН.

- Реклама -

„Мисля, че сме по-близо от всякога. Единственото, което остава, е по същество да сключим сделката“, заяви той.

Уитакър подчерта, че окончателните решения, които ще запечатат споразумението за войната, може да се окажат най-трудни. Въпреки това, отбеляза той, вече има жизнеспособно предложение и мирните преговори са достигнали решителен етап.

„Във футбола (американския футбол) последният метър в червената зона е най-трудният. Мисля, че същата идея важи и тук. Последният метър няма да е лесен, но имам добро предчувствие“, увери Уитакър.