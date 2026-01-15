Президентът пред ключов избор: партия, партньори и бъдеща властова конфигурация

Каква ще бъде политическата развръзка и ще влезе ли президентът в активната политика – това коментираха в ефира на „Здравей, България“ социологът Кольо Колев и анализаторът Кристиян Шкварек.
Шкварек заяви, че държавният глава в момента е изправен пред стратегически избор, който ще определи не само бъдещия му публичен образ, но и модела на следващо управление.
По думите му между избрания профил и възможните съюзи има ясна зависимост.
Социологът Кольо Колев прогнозира, че отговорът за намеренията на президента няма да се бави.
Според Колев не е изключено президентът да опита комбинация между консервативно-суверенистка линия и антисистемен образ, насочен срещу статуквото. Той подчерта, че подобен ход би пренаредил изцяло партийната карта в страната.
Социологът добави, че Делян Пеевски ще бъде деинсталиран от политическата система – независимо дали с или без активното влизане на президента в политиката.
От своя страна Шкварек постави акцент върху стабилността на евентуален кабинет, свързан с държавния глава.
