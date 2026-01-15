НА ЖИВО
          Президентът пред ключов избор: партия, партньори и бъдеща властова конфигурация

          15 януари 2026
          Каква ще бъде политическата развръзка и ще влезе ли президентът в активната политика – това коментираха в ефира на „Здравей, България“ социологът Кольо Колев и анализаторът Кристиян Шкварек.

          Шкварек заяви, че държавният глава в момента е изправен пред стратегически избор, който ще определи не само бъдещия му публичен образ, но и модела на следващо управление.

          „В момента президентът, ако се появи на терен, има два варианта за политически облик. Той може да натисне повече газта на образ за български Орбан – по-консервативно, по-суверенистко. Другият вариант е да натисне газта на антимафия и антизадкулисието“, каза Шкварек.

          По думите му между избрания профил и възможните съюзи има ясна зависимост.

          Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ

          „Ако натисне повече газта на Орбан, ще играе с „Възраждане“. Ако натисне повече на антимафия – с ПП–ДБ“, добави анализаторът.

          Социологът Кольо Колев прогнозира, че отговорът за намеренията на президента няма да се бави.

          „До 7–10 дни Радев ще даде отговор дали ще основе партия“, посочи той.

          Според Колев не е изключено президентът да опита комбинация между консервативно-суверенистка линия и антисистемен образ, насочен срещу статуквото. Той подчерта, че подобен ход би пренаредил изцяло партийната карта в страната.

          Социологът добави, че Делян Пеевски ще бъде деинсталиран от политическата система – независимо дали с или без активното влизане на президента в политиката.

          От своя страна Шкварек постави акцент върху стабилността на евентуален кабинет, свързан с държавния глава.

          „Важно е колко потенциално ще изтрае един кабинет на Радев. Смятам, че той ще бъде дълъг, независимо дали ще се хване с ПП–ДБ, или с „Възраждане“, заяви анализаторът.

