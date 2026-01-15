НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Президентът Радев: Белово носи духа на предците си и надежда за бъдещето на България

          15 януари 2026 | 00:05 370
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Белово продължава да впечатлява с висок дух, историческа памет и единство, както и с доказан стремеж за напредък, заяви президентът Румен Радев по време на отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество.

          - Реклама -

          В рамките на честванията държавният глава прие почетния строй на представителните части на Българската армия и присъства на традиционното запалване на ритуалния огън на площада.

          „България би изглеждала по друг начин, ако вашите предци не се бяха влели в Априлското въстание и ако нямаше стотици доброволци от вашия край, които да съпровождат победоносния поход на освободителните руски войски“, каза Радев.

          Президентът подчерта, че силна и достойна България не може да съществува без предаването на подвига, саможертвата и вярата на предците на идните поколения.

          „Светлината от този огън огрява и стойностите и добродетелите, върху които градим нашето настояще и бъдеще“, допълни държавният глава.

          Румен Радев призова множеството да запазва любовта към бащиния край и България, като изтъкна, че единството на Белово е пример и надежда за развитието на страната.

          „Тази вечер с енергията си давате пример и надежда за бъдещето на България“, заяви президентът, поздравявайки гражданите и общинското ръководство за усилията им за прогресивен Беловски край.

          Белово продължава да впечатлява с висок дух, историческа памет и единство, както и с доказан стремеж за напредък, заяви президентът Румен Радев по време на отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество.

          - Реклама -

          В рамките на честванията държавният глава прие почетния строй на представителните части на Българската армия и присъства на традиционното запалване на ритуалния огън на площада.

          „България би изглеждала по друг начин, ако вашите предци не се бяха влели в Априлското въстание и ако нямаше стотици доброволци от вашия край, които да съпровождат победоносния поход на освободителните руски войски“, каза Радев.

          Президентът подчерта, че силна и достойна България не може да съществува без предаването на подвига, саможертвата и вярата на предците на идните поколения.

          „Светлината от този огън огрява и стойностите и добродетелите, върху които градим нашето настояще и бъдеще“, допълни държавният глава.

          Румен Радев призова множеството да запазва любовта към бащиния край и България, като изтъкна, че единството на Белово е пример и надежда за развитието на страната.

          „Тази вечер с енергията си давате пример и надежда за бъдещето на България“, заяви президентът, поздравявайки гражданите и общинското ръководство за усилията им за прогресивен Беловски край.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Слави Трифонов: ИТН няма да подкрепя недомислени закони за НСО

          Красимир Попов -
          Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира във Фейсбук днешното променено гласуване в парламентарната зала на парламентарната му група, при което Народното събрание отхвърли на...
          Политика

          Щастливо съвпадение: ИТН спасиха охраната на Пеевски и Борисов, а синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес

          Красимир Попов -
          Днес се случи любопитно съвпадение: партията ИТН е предоставила подкрепа за охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, в момент, когато синът на Тошко...
          Политика

          Николай Милчев: Охраната на Борисов и Пеевски – символ на разпада на България

          Красимир Попов -
          Поета Николай Милчев отправи остра и гневна критика към политическата система след отхвърлянето на закона за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions