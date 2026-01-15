Президентът Радев: Белово носи духа на предците си и надежда за бъдещето на България

Белово продължава да впечатлява с висок дух, историческа памет и единство, както и с доказан стремеж за напредък, заяви президентът Румен Радев по време на отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество.
В рамките на честванията държавният глава прие почетния строй на представителните части на Българската армия и присъства на традиционното запалване на ритуалния огън на площада.
Президентът подчерта, че силна и достойна България не може да съществува без предаването на подвига, саможертвата и вярата на предците на идните поколения.
Румен Радев призова множеството да запазва любовта към бащиния край и България, като изтъкна, че единството на Белово е пример и надежда за развитието на страната.
