      четвъртък, 15.01.26
          Проследени и ограбени: възрастни хора загубиха спестяванията си след банка

          15 януари 2026 | 12:43 1020
          Пламена Ганева
          Сподели
          Само минути след като обменили спестяванията си, възрастни хора от кюстендилското село Лозно станали жертва на брутален грабеж в центъра на Кюстендил. В пазарска чанта, която жената държала в ръцете си, се намирали 50 000 лева, току-що превалутирани в евро. Пари, събирани с години, изчезнали за секунди.

          Случаят е от 14 януари. След като излезли от банката, хората не повикали такси, нито потърсили помощ. Тръгнали пеша, както вероятно са правили десетки пъти преди. Минали през търговска верига и продължили към изхода на града. Именно там, на ул. „20 април“, ги причакала жестоката реалност.

          Неизвестен мъж се приближил рязко и с насилие изтръгнал чантата от ръцете на жената. Без предупреждение. Без колебание. Само с една цел – да избяга с парите.

          Грабежът не е случаен, подозират разследващите. Подобни престъпления често са резултат от предварително наблюдение – кой влиза в банката, с каква сума излиза, дали е сам и колко уязвим изглежда. Възрастните хора са най-лесната мишена.

          Един от извършителите вече е задържан, съобщиха от полицията. Разследването продължава, а надеждите са, че поне част от парите ще бъдат възстановени. Но щетите не са само финансови. За хората, преживели нападението, страхът остава много по-дълго от празната чанта.

          Случаят отново поставя болезнен въпрос:
          Колко защитени са възрастните хора, когато боравят с големи суми пари? И защо все още не е практика банките да предупреждават или предлагат съдействие при подобни операции?

          Едно е ясно – това не е просто криминална новина. Това е история за уязвимостта, за доверието, което често струва скъпо, и за общество, в което най-слабите плащат най-високата цена.

