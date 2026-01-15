Путин иска нова европейска архитектура на сигурност за мир в Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че мирът в Украйна трябва да настъпи възможно най-скоро. За да се постигне това, отбеляза той, е необходимо да се постигне съгласие по условията на нова европейска архитектура за сигурност, предава „Коммерсанть“.

„Русия многократно е предлагала инициативи за изграждане на нова, надеждна и справедлива архитектура за европейска и световна сигурност… Смятаме, че би си струвало да се върнем към съществено обсъждане на тези инициативи, за да се утвърдят условията, при които може да се постигне мирно разрешаване на конфликта в Украйна – и колкото по-скоро, толкова по-добре“, заяви Путин по време на церемонията по връчване на акредитивните писма на посланиците.

Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, заяви, че мирният процес се забавя поради нежеланието на Украйна „да поеме отговорност и да вземе подходящо решение“. Той добави, че Русия остава отворена за мир.