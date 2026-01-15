НА ЖИВО
          Война

          Путин: Войната в Украйна е директно следствие от игнорирането на интересите на Русия

          15 януари 2026 | 16:17
          Войната в Украйна е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за руската сигурност. Това заяви руският президент Владимир Путин на церемонията по връчването на акредитивните писма на посланиците, предава ТАСС.

          Както подчерта президентът, е от съществено значение да се изхожда от предпоставката, че сигурността трябва да бъде наистина всеобхватна и следователно равна и неделима: тя не може да бъде гарантирана за едни за сметка на други.

          „Този ​​принцип е залегнал във фундаментални международноправни документи. Пренебрегването на този основен, жизненоважен принцип никога не е довело до нищо добро, нито ще доведе. Това беше ясно демонстрирано от кризата около Украйна, която е пряко следствие от години игнориране на законните интереси на Русия и умишлен курс на създаване на заплахи за нашата сигурност и приближаване на НАТО към границите на Русия“, отбеляза руският лидер.

