Путин: Войната в Украйна е директно следствие от игнорирането на интересите на Русия

Войната в Украйна е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за руската сигурност. Това заяви руският президент Владимир Путин на церемонията по връчването на акредитивните писма на посланиците, предава ТАСС.

- Реклама -

Както подчерта президентът, е от съществено значение да се изхожда от предпоставката, че сигурността трябва да бъде наистина всеобхватна и следователно равна и неделима: тя не може да бъде гарантирана за едни за сметка на други.

„Този ​​принцип е залегнал във фундаментални международноправни документи. Пренебрегването на този основен, жизненоважен принцип никога не е довело до нищо добро, нито ще доведе. Това беше ясно демонстрирано от кризата около Украйна, която е пряко следствие от години игнориране на законните интереси на Русия и умишлен курс на създаване на заплахи за нашата сигурност и приближаване на НАТО към границите на Русия“, отбеляза руският лидер.