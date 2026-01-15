НА ЖИВО
          Реал Мадрид стартира с огромен срам! Отпадна от Албасете

          15 януари 2026 | 00:29
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Реал Мадрид, вече под ръководството на Алваро Арбелоа, допусна срамно поражение с 2:3 като гост на Албасете в 1/8-финален мач за Купата на Краля и отпадна от турнира в дебютния мач на новия си треньор, пред когото има много работа.

          Двубоят започна при изключително ниско темпо с лек превес на Реал Мадрид, но без сериозни ситуации. В 42-рата минута Албасете поведе – Хосе Карлос Ласо центрира от корнер, Хави Вияр бе изпуснат и с глава прониза Андрий Лунин за 1:0.

          Отговорът на „лос бланкос“ бе много бърз и в третата минута на добавеното време резултатът бе изравнен. Арда Гюлер центрира от ъглов удар, Дийн Хаусен стреля с глава, а при добавката Франко Мастантуоно успя да намери мрежата – 1:1.

          През втората част Реал отново бе изключително безидеен и след два удара в рамките на секунди Албасете отбеляза с третия. В 82-рата минута последователни грешки на Раул Асенсио и Гонсало Гарсия при центриране топката стигна до Хефте, а той заби в мрежата на Лунин – 2:1!

          В заключителните минути на срещата Реал Мадрид опита да осъществи натиск и във втората минута от добавеното време стигна до изравнителен гол, отново след корнер. Арда Гюлер центрира, а Гонсало Гарсия с глава се разписа за 2:2.

          В петата минута от добавеното време Албасете поведе за трети път и се класира за следващата фаза! Хефте получи извеждащо подаване отляво, напредна, навлезе в наказателното поле и технично прехвърли Лунин – 3:2!

