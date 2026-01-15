На 9 януари клиент на банков клон в столицата е направил впечатляващ депозит, внасяйки над 266 000 броя монети. Общата стойност на сумата надхвърля 169 000 лева, съобщи мениджър на финансовата институция пред БНР.

Остава неясно дали средствата са натрупани от търговска дейност с вендинг машини или са лични спестявания, събирани с години. Очевидно е обаче желанието на клиента да обмени средствата си в евро.

Разплащането едновременно в двете валути е ограничено до 31 януари. Въпреки това търговските банки, както и определени пощенски станции в по-малките населени места без банкови представителства, ще извършват безотказна обмяна на левове в евро до 31 декември.

„За процеса, който стана и продължава, много помага доверието във финансовите институции, както и внесените левове по сметките преди Нова година“, изтъкна пред БНР Васил Господинов, регионален мениджър за София в цитираната банка. Той представи и конкретни данни за активността на гражданите: „Само в първия работен ден – на 5 януари, сме обслужили малко над 35 000 клиенти, а за първата работна седмица числото стига 160 000. В София клиентите обменят средно по около 3500 лв. Средната сума, внасяна по сметки, е на стойност около 4500 лева“.

Относно справянето с огромното количество монети, Господинов поясни: „Беше истинско предизвикателство, но имаме техника, изброихме ги и ги инкасирахме“.