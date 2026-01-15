Да търсим път за осигуряване на честни избори. За това призова в ефира на БНТ Румен Христов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС. Той коментира предизвикателствата пред изборния процес и необходимостта от строг контрол.

„През последните години се видяха позитивите и негативите на различните начини на гласуване. Всички трябва да бъдем много внимателни, да имаме хора в комисиите, видеонаблюдението, което беше въведено, трябва да работи“, заяви Христов.

По отношение на дейността на правителството и причините за загубата на обществено доверие, политикът изрази мнение, че работата е била свършена качествено, но комуникацията и поведението са били проблемни. Според него именно демонстрацията на прекомерна увереност е изиграла лоша шега на властта.

„Правителството си свърши добре работата, мнозинството в известен смисъл също. Но се получи самоувереност, която е добре да имаш, но това не е нещо, което се харесва от българските граждани. По-голяма смиреност трябваше, по-добро разясняване на това, което вършехме“, анализира той ситуацията.

Лидерът на СДС не даде конкретен отговор на въпроса дали оставката на кабинета е била част от предварителен план, но подчерта сложността на политическата конфигурация. „Надеждата ни беше, че ще управляваме по-дълго време. Коалицията беше много сложна, диаметрално противоположни партии в нея“, каза в заключение Христов.