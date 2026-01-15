НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Румен Христов: Липсата на смиреност и прекалената самоувереност попречиха на управлението

          15 януари 2026 | 10:04 300
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Да търсим път за осигуряване на честни избори. За това призова в ефира на БНТ Румен Христов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС. Той коментира предизвикателствата пред изборния процес и необходимостта от строг контрол.

          - Реклама -

          „През последните години се видяха позитивите и негативите на различните начини на гласуване. Всички трябва да бъдем много внимателни, да имаме хора в комисиите, видеонаблюдението, което беше въведено, трябва да работи“, заяви Христов.

          По отношение на дейността на правителството и причините за загубата на обществено доверие, политикът изрази мнение, че работата е била свършена качествено, но комуникацията и поведението са били проблемни. Според него именно демонстрацията на прекомерна увереност е изиграла лоша шега на властта.

          Правителството си свърши добре работата, мнозинството в известен смисъл също. Но се получи самоувереност, която е добре да имаш, но това не е нещо, което се харесва от българските граждани. По-голяма смиреност трябваше, по-добро разясняване на това, което вършехме“, анализира той ситуацията.

          Лидерът на СДС не даде конкретен отговор на въпроса дали оставката на кабинета е била част от предварителен план, но подчерта сложността на политическата конфигурация. „Надеждата ни беше, че ще управляваме по-дълго време. Коалицията беше много сложна, диаметрално противоположни партии в нея“, каза в заключение Христов.

          Да търсим път за осигуряване на честни избори. За това призова в ефира на БНТ Румен Христов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС. Той коментира предизвикателствата пред изборния процес и необходимостта от строг контрол.

          - Реклама -

          „През последните години се видяха позитивите и негативите на различните начини на гласуване. Всички трябва да бъдем много внимателни, да имаме хора в комисиите, видеонаблюдението, което беше въведено, трябва да работи“, заяви Христов.

          По отношение на дейността на правителството и причините за загубата на обществено доверие, политикът изрази мнение, че работата е била свършена качествено, но комуникацията и поведението са били проблемни. Според него именно демонстрацията на прекомерна увереност е изиграла лоша шега на властта.

          Правителството си свърши добре работата, мнозинството в известен смисъл също. Но се получи самоувереност, която е добре да имаш, но това не е нещо, което се харесва от българските граждани. По-голяма смиреност трябваше, по-добро разясняване на това, което вършехме“, анализира той ситуацията.

          Лидерът на СДС не даде конкретен отговор на въпроса дали оставката на кабинета е била част от предварителен план, но подчерта сложността на политическата конфигурация. „Надеждата ни беше, че ще управляваме по-дълго време. Коалицията беше много сложна, диаметрално противоположни партии в нея“, каза в заключение Христов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Булекзит“: Национално движение ще извежда България от Европейския съюз (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          На 1 февруари 2026 г., в неделя, от 16:00 часа, в зала 3 на НДК, ще се проведе учредяването на национално движение за излизане...
          България

          Напрежение в парламента: Божанков поиска отстраняване на „осъждан престъпник“, Назарян го поряза

          Екип Евроком -
          На старта на днешното пленарно заседание, депутатът Явор Божанков от "Продължаваме промяната-Демократична България" се обърна към ръководството с искане председателят на парламента да отстрани...
          Политика

          Парламентът наложи таван на лихвите за студентските кредити

          Никола Павлов -
          Лихвата по кредитите за студенти и докторанти вече няма да може да надхвърля три процентни пункта, реши Народното събрание с приети на две четения...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions