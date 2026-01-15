Русия нанесе нови удари по енергетиката на Украйна, ситуацията с електрозахранването в Киев продължава да е най-тежка

В нощта срещу четвъртък, 15 януари, руската армия нанесе поредни удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна. В резултат на руските удари са възникнали прекъсвания на електрозахранването в Харковска и Житомирска области, съобщава украинското Министерство на енергетиката, цитирано от „Зеркало недели“.

Най-тежката ситуация с прекъсвания на електрозахранването е в столицата и Киевска област. Там не са в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването, но има ограничения в мрежата. След като ситуацията с електропреносната мрежа се стабилизира, Киевска област ще може да се върне към почасови графици за прекъсване.

Ограничения в мрежата са в сила и в Одеска област. Възстановителните работи по повредени съоръжения продължават денонощно.

Седем населени места в Черниговска и Киевска области също са без ток поради лошо време. Енергийните работници ремонтират повредени електропроводи.

В няколко региона са наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването.