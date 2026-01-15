Русия порази обекти от енергетиката и транспортната инфраструктура на Украйна

През последните 24 часа руските войски са нансели удари по обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

„Оперативно-тактическата авиация, ударните дронове, ракетните войски и артилерията на руските въоръжени сили поразиха обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, използвани от ВСУ, места за съхранение на дронове с голям обсег, както и командни пунктове и временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 162 района“, се казва в изявлението.