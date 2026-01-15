НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия се съгласи с Тръмп: Зеленски е виновен за липсата на мирно споразумение по Украйна

          15 януари 2026 | 15:36 310
          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия е съгласна с позицията на американския президент Доналд Тръмп, че мирното споразумение е невъзможно заради Украйна, тъй като Володимир Зеленски е твърде резервиран. Освен това той посочи, че ситуацията за Киев междувременно се влошава, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Кремъл е съгласен с позицията на Тръмп, че Зеленски възпрепятства мирния процес“, заяви Песков.

          Според него е време украинският президент да поеме отговорност за вземането на решения, благоприятстващи мира.

          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия е съгласна с позицията на американския президент Доналд Тръмп, че мирното споразумение е невъзможно заради Украйна, тъй като Володимир Зеленски е твърде резервиран. Освен това той посочи, че ситуацията за Киев междувременно се влошава, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Кремъл е съгласен с позицията на Тръмп, че Зеленски възпрепятства мирния процес“, заяви Песков.

          Според него е време украинският президент да поеме отговорност за вземането на решения, благоприятстващи мира.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Ситуацията за ВСУ в Донбас „излиза от контрол“, руската армия пробива украинската отбрана при Константиновка

          Иван Христов -
          Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас излиза от контрол. Главнокомандващият украинската армия Александър Сирски е в ситуация, в която огромната част...
          Война

          FT: Украйна разполага елитни войски на ключови направления от фронта, но разликата между Купянск и Гуляйполе показва слабостта на тази тактика

          Иван Христов -
          Украинските сили обявиха тази седмица, че на практика са отблъснали руските войски от Купянск в Харковска област, изненадващ обрат на събитията в град, който...
          Война

          Путин: Войната в Украйна е директно следствие от игнорирането на интересите на Русия

          Иван Христов -
          Войната в Украйна е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за руската сигурност. Това заяви руският президент Владимир...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions