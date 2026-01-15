Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия е съгласна с позицията на американския президент Доналд Тръмп, че мирното споразумение е невъзможно заради Украйна, тъй като Володимир Зеленски е твърде резервиран. Освен това той посочи, че ситуацията за Киев междувременно се влошава, предава ТАСС.

- Реклама -

„Кремъл е съгласен с позицията на Тръмп, че Зеленски възпрепятства мирния процес“, заяви Песков.

Според него е време украинският президент да поеме отговорност за вземането на решения, благоприятстващи мира.