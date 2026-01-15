НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия унищожи голям енергиен обект в Харков с ракетен удар посред бял ден

          15 януари 2026 | 18:02 570
          Харков
          Харков
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В резултат на руска ракетна атака срещу Харков следобед на 15 януари, в града е унищожен важен обект от критичната енергийна инфраструктура, обяви кметът на втория по големина град в Украйна Игор Терехов, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Той отбеляза, че екипът за реагиране при извънредни ситуации вече работи, а на мястото на атаката са разположени аварийни служби и съответните специалисти.

          „Правим всичко възможно, за да сведем до минимум последиците от вражеските удари и да поддържаме контрол над ситуацията“, добави Терехов.

          Според кмета Харков се е подготвял за различни сценарии и сега ще действа отговорно и ефективно, като ще предоставя само релевантна актуализация за ситуацията.

          „Имам вяра в нашите комунални и енергийни работници – те многократно са доказали способността си да работят в най-трудните условия“, се казва в изявлението.

          Серия от експлозии разтърси Харков в четвъртък следобед около 14:40 часа. Украинските военновъздушни сили издадоха предупреждение за високоскоростни ракети, движещи се към града. Местните жители съобщиха за пет експлозии в града, което доведе до прекъсвания на електрозахранването в някои райони.

          В резултат на руска ракетна атака срещу Харков следобед на 15 януари, в града е унищожен важен обект от критичната енергийна инфраструктура, обяви кметът на втория по големина град в Украйна Игор Терехов, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Той отбеляза, че екипът за реагиране при извънредни ситуации вече работи, а на мястото на атаката са разположени аварийни служби и съответните специалисти.

          „Правим всичко възможно, за да сведем до минимум последиците от вражеските удари и да поддържаме контрол над ситуацията“, добави Терехов.

          Според кмета Харков се е подготвял за различни сценарии и сега ще действа отговорно и ефективно, като ще предоставя само релевантна актуализация за ситуацията.

          „Имам вяра в нашите комунални и енергийни работници – те многократно са доказали способността си да работят в най-трудните условия“, се казва в изявлението.

          Серия от експлозии разтърси Харков в четвъртък следобед около 14:40 часа. Украинските военновъздушни сили издадоха предупреждение за високоскоростни ракети, движещи се към града. Местните жители съобщиха за пет експлозии в града, което доведе до прекъсвания на електрозахранването в някои райони.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState: Руската армия опитва да пробие границата с Украйна на още един участък в Сумска област

          Иван Христов -
          Така наречената „сива“ зона близо до граничното село Комаровка в Шосткински район на Сумска област се е разширила с четири квадратни километра, от 1,98...
          Война

          Еманюел Макрон: Европа трябва да има свой „Орешник“

          Иван Христов -
          Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че последното изстрелване на руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“ е „много ясен сигнал от ядрена сила“....
          Война

          Постоянният представител на САЩ в НАТО: Украйна и Русия са по-близо до мирно споразумение от всякога

          Иван Христов -
          Украйна и Русия са по-близо до мирно споразумение от всякога, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър по време на реч на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions