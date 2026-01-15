Русия унищожи голям енергиен обект в Харков с ракетен удар посред бял ден

В резултат на руска ракетна атака срещу Харков следобед на 15 януари, в града е унищожен важен обект от критичната енергийна инфраструктура, обяви кметът на втория по големина град в Украйна Игор Терехов, цитиран от „Зеркало недели“.

Той отбеляза, че екипът за реагиране при извънредни ситуации вече работи, а на мястото на атаката са разположени аварийни служби и съответните специалисти.

„Правим всичко възможно, за да сведем до минимум последиците от вражеските удари и да поддържаме контрол над ситуацията“, добави Терехов.

Според кмета Харков се е подготвял за различни сценарии и сега ще действа отговорно и ефективно, като ще предоставя само релевантна актуализация за ситуацията.

„Имам вяра в нашите комунални и енергийни работници – те многократно са доказали способността си да работят в най-трудните условия“, се казва в изявлението.

Серия от експлозии разтърси Харков в четвъртък следобед около 14:40 часа. Украинските военновъздушни сили издадоха предупреждение за високоскоростни ракети, движещи се към града. Местните жители съобщиха за пет експлозии в града, което доведе до прекъсвания на електрозахранването в някои райони.