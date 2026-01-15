Русия залови британски шпионин в Москва

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия е открила и заловила агент на британските специални служби, изпратен в Русия под прикритието на служител на посолството на Великобритания, съобщава РИА Новости.

„По време на контраразузнавателни операции Федералната служба за сигурност (ФСБ) идентифицира недеклариран британски разузнавач, Гарет Самюъл Дейвис, роден на 8 август 1980 г., който е бил изпратен в Русия под прикритието на длъжността си втори секретар в Административно-икономическия отдел на британското посолство в Москва“, се посочва в съобщението на ФСБ.

Британският агент е лишен от акредитация и трябва да напусне страната в рамките на две седмици.

В четвъртък руското външно министерство призова британския поверен в делата Дейни Дхолакия. До нея е подаден протест във връзка със ситуацията, в която британският агент се е представил за служител на посолството.