НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия залови британски шпионин в Москва

          15 януари 2026 | 11:09 1220
          Британски шпионин
          Британски шпионин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия е открила и заловила агент на британските специални служби, изпратен в Русия под прикритието на служител на посолството на Великобритания, съобщава РИА Новости.

          - Реклама -

          „По време на контраразузнавателни операции Федералната служба за сигурност (ФСБ) идентифицира недеклариран британски разузнавач, Гарет Самюъл Дейвис, роден на 8 август 1980 г., който е бил изпратен в Русия под прикритието на длъжността си втори секретар в Административно-икономическия отдел на британското посолство в Москва“, се посочва в съобщението на ФСБ.

          Британският агент е лишен от акредитация и трябва да напусне страната в рамките на две седмици.

          В четвъртък руското външно министерство призова британския поверен в делата Дейни Дхолакия. До нея е подаден протест във връзка със ситуацията, в която британският агент се е представил за служител на посолството.

          Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия е открила и заловила агент на британските специални служби, изпратен в Русия под прикритието на служител на посолството на Великобритания, съобщава РИА Новости.

          - Реклама -

          „По време на контраразузнавателни операции Федералната служба за сигурност (ФСБ) идентифицира недеклариран британски разузнавач, Гарет Самюъл Дейвис, роден на 8 август 1980 г., който е бил изпратен в Русия под прикритието на длъжността си втори секретар в Административно-икономическия отдел на британското посолство в Москва“, се посочва в съобщението на ФСБ.

          Британският агент е лишен от акредитация и трябва да напусне страната в рамките на две седмици.

          В четвъртък руското външно министерство призова британския поверен в делата Дейни Дхолакия. До нея е подаден протест във връзка със ситуацията, в която британският агент се е представил за служител на посолството.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия нанесе нови удари по енергетиката на Украйна, ситуацията с електрозахранването в Киев продължава да е най-тежка

          Иван Христов -
          В нощта срещу четвъртък, 15 януари, руската армия нанесе поредни удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна. В резултат на руските удари са...
          Война

          ЕС понижи тавана на цената на руския нефт

          Иван Христов -
          Европейският съюз отново понижи т. нар. ценови таван за руския нефт- максималната цена, на която Русия може да продава суровия си петрол на държавите-членки...
          Война

          Кристалина Георгиева пристигна на необявена визита в Киев, депутатите от Радата я посрещнаха с поредно неизпълнение на исканията на МВФ

          Иван Христов -
          Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева пристигна в Киев в четвъртък, 15 януари, на необявена визита. Членовете на Върховната рада обаче...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions