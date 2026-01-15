Руски дрон едва не удари паметника на Бандера в Лвов

15 януари 2026 | 10:04
На сутринта на 15 януари руски дрон удари детска площадка в центъра на Лвов, близо до паметник на украинския политически деец Степан Бандера, съобщава кметът на града Андрей Садовий в Telegram.
„Символичното място е това, от което агресорът се страхува най-много“, написа градоначалникът.
Според него никой не е пострадал, но взривната вълна е ударила мъж, който е ринал сняг, но той е добре.
В същото време, след удара на дрона, прозорци са били избити в близки сгради, включително тези в академичната сграда на Лвовския политехнически университет.
Атаката временно затвори улиците „Митрополит Андрей“ и „Шептицких“. В момента общественият транспорт е спрян в този участък, включително тролейбусни линии № 27, № 32 и № 38.
Освен това, тази сутрин руските сили атакуваха Киев. В столицата отломки от дрон паднаха върху жилищна сграда в Соломенски район.
Припомняме, че на 1 януари 2024 г., рождения ден на Степан Бандера, отломки от руски дрон разрушиха музея на генерал-лейтенанта от УПА Роман Шухевич в Лвов. Пиано, на което е свирил военачалникът, както и бюст на Шухевич, за които преди се смяташе, че са изгубени, бяха извадени от развалините.
