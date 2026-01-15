Сагата не спира: Ботев (Пд) оспори решението на БФС за Око-Флекс

Ръководството на Ботев (Пловдив) съобщи, че е входирало две официални писма, насочени към Спортно-техническата комисия (СТК) на Българския футболен съюз (БФС) и Изпълнителния комитет на централата след днешното решение на СТК по казуса с трансфера на Армстронг Око-Флекс в Левски.

От пловдивския клуб категорично изразиха позицията си, че не признават становището на СТК, която констатира, че договорът на ирландеца с „жълто-черните“ е прекратен на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на договора на състезателя.

Позицията на „жълто-черните“ към Изпълнителния комитет на футболната централа:

„С настоящото писмо Ви уведомяваме и официално сезираме във връзка с изключително сериозен правен казус, свързан със статута на футболиста Армстронг Иния Око-Флекс, който към момента е предмет на действия от страна на административни органи на БФС.

На 15.01.2026 г. Спортно-техническата комисия на БФС е приела констатация, че трудовият договор между ПФК Ботев Пловдив и посочения футболист е прекратен, считано от 14.01.2026 г., на основание „активиране и прилагане на уговорена клауза“.

ПФК Ботев Пловдив категорично не признава тази констатация, счита договора за действащ и вече е предприел действия за защита на правата си по международния ред, предвиден в Регламента на ФИФА за статута и трансферите на играчи.

I. Риск от превишаване на компетентност и нарушение на международните правила

Бихме искали да обърнем вниманието на Изпълнителния комитет, че:

БФС и неговите комисии не разполагат с правомощие да се произнасят по същество относно законосъобразността на едностранно прекратяване на трудов договор с международен елемент;

подобни спорове са изключително от компетентността на ФИФА;

всяко предварително третиране на футболиста като „свободен“ създава пряк конфликт с чл. 13, 14 и 17 от RSTP.

II. Реална опасност от международен и вътрешен скандал

В случай че, въпреки наличието на изрично възражение от страна на ПФК Ботев Пловдив, бъде допуснато:

картотекиране на футболиста в друг български клуб;

участие на същия в официални срещи,

се създава реален риск от:

последващо решение на ФИФА, с което прекратяването да бъде обявено за неправомерно;

солидарна отговорност на новия клуб;

поставяне под съмнение на спортната редовност на първенството;

анулиране или оспорване на спортни резултати;

сериозни репутационни щети за българския футбол и БФС.

Това би представлявало безпрецедентна и скандална ситуация, която можеше и може да бъде предотвратена с институционална предпазливост.

III. Искане за отговорно институционално поведение

В качеството си на клуб – член на БФС, ПФК Ботев Пловдив настоява:

Изпълнителният комитет да бъде надлежно информиран за случая;

да се даде указание на административните органи на БФС да се въздържат от действия, които могат да предрешат спора;

да не се допуска картотекиране и участие на футболиста до окончателно произнасяне на компетентните органи на ФИФА.

Настоящото писмо има за цел да предотврати ескалация, а не да я предизвика.

IV. Изрично запазване на права

ПФК Ботев Пловдив си запазва всички права:

да сезира ФИФА и УЕФА за действия, противоречащи на международните регламенти;

да търси отговорност за настъпили вреди;

да защити спортната и правна редовност на състезанието.“