„Саграда Фамилия“ все по-близо до завършване: монтират кръста на кулата на Исус Христос

Емблематичната катедрала Саграда Фамилия в Барселона е с още една ключова стъпка по-близо до своето завършване.

Фондацията, която ръководи проекта, съобщи, че вече са монтирани четирите хоризонтални рамена на кръста върху кулата на Исус Христос – най-високата и символично най-важна част от храма.

Предстои да бъде поставен последният елемент – горното рамо на кръста със скулптура на Агнеца Божи, изработена от италианския художник Андреа Мастровито. Самият кръст ще бъде висок 17 метра и широк 13,5 метра, превръщайки се в доминиращ архитектурен и духовен символ над града.

Антонио Гауди посвещава на храма повече от 40 години от живота си, работейки върху проекта до смъртта си през 1926 година. Наскоро Папа Франциск обяви Антонио Гауди за блажен – признание за дълбоката духовна мисия, заложена в архитектурния му гений.

По повод 100-годишнината от смъртта на Гауди, през тази година се очаква да бъде завършена външната част на най-високата кула, което окончателно ще направи „Саграда Фамилия“ най-високата сграда в Барселона и ще доближи проекта до дългоочаквания му финал.