САЩ дадоха още време на „Лукойл“ да се освободи от международните си активи

Министерството на финансите на САЩ удължи срока на освобождаване от санкции, позволяващ на руската държавна корпорация „Лукойл“ да продава международните си активи. Руската компания беше санкционирана в края на ноември и води преговори за своите чуждестранни проекти, пише Reuters.

- Реклама -

„Министерството на финансите на САЩ удължи с повече от месец, до 28 февруари, лиценз, позволяващ на компаниите да преговарят с руската компания Лукойл за закупуване на нейните международни активи“, се отбелязва в материала.

Проектите за производство на петрол на „Лукойл“, рафинериите в Европа и хилядите бензиностанции се оценяват на 12-22 милиарда долара.

„Удължаването на общия лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ, който трябваше да изтече на 17 януари, позволява и на заинтересованите страни да сключват условни договори за продажба на активи и завършване на свързаната с тях работа. Това е второто удължаване; първото беше издадено през декември“, продължава агенцията.

Саудитската компания Midad Energy се превърна в един от водещите претенденти за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Приписват ѝ се политически връзки с Москва и Вашингтон. Американски инвестиционни банки и енергийни гиганти като Chevron и ExxonMobil също проявяват интерес към активите на компанията.