НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          САЩ дадоха още време на „Лукойл“ да се освободи от международните си активи

          15 януари 2026 | 12:43 280
          Лукойл
          Лукойл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на финансите на САЩ удължи срока на освобождаване от санкции, позволяващ на руската държавна корпорация „Лукойл“ да продава международните си активи. Руската компания беше санкционирана в края на ноември и води преговори за своите чуждестранни проекти, пише Reuters.

          - Реклама -

          „Министерството на финансите на САЩ удължи с повече от месец, до 28 февруари, лиценз, позволяващ на компаниите да преговарят с руската компания Лукойл за закупуване на нейните международни активи“, се отбелязва в материала.

          Проектите за производство на петрол на „Лукойл“, рафинериите в Европа и хилядите бензиностанции се оценяват на 12-22 милиарда долара.

          „Удължаването на общия лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ, който трябваше да изтече на 17 януари, позволява и на заинтересованите страни да сключват условни договори за продажба на активи и завършване на свързаната с тях работа. Това е второто удължаване; първото беше издадено през декември“, продължава агенцията.

          Саудитската компания Midad Energy се превърна в един от водещите претенденти за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Приписват ѝ се политически връзки с Москва и Вашингтон. Американски инвестиционни банки и енергийни гиганти като Chevron и ExxonMobil също проявяват интерес към активите на компанията.

          Министерството на финансите на САЩ удължи срока на освобождаване от санкции, позволяващ на руската държавна корпорация „Лукойл“ да продава международните си активи. Руската компания беше санкционирана в края на ноември и води преговори за своите чуждестранни проекти, пише Reuters.

          - Реклама -

          „Министерството на финансите на САЩ удължи с повече от месец, до 28 февруари, лиценз, позволяващ на компаниите да преговарят с руската компания Лукойл за закупуване на нейните международни активи“, се отбелязва в материала.

          Проектите за производство на петрол на „Лукойл“, рафинериите в Европа и хилядите бензиностанции се оценяват на 12-22 милиарда долара.

          „Удължаването на общия лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ, който трябваше да изтече на 17 януари, позволява и на заинтересованите страни да сключват условни договори за продажба на активи и завършване на свързаната с тях работа. Това е второто удължаване; първото беше издадено през декември“, продължава агенцията.

          Саудитската компания Midad Energy се превърна в един от водещите претенденти за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Приписват ѝ се политически връзки с Москва и Вашингтон. Американски инвестиционни банки и енергийни гиганти като Chevron и ExxonMobil също проявяват интерес към активите на компанията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Първите европейски военни пристигнаха в Гренландия

          Иван Христов -
          Първите европейски военни пристигнаха в Гренландия на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за желанието му да присъедини острова към територията...
          Политика

          Кремъл с ултиматум: Украйна изправена пред последен шанс за мир

          Пламена Ганева -
          Кремъл обяви, че на Украйна ѝ остава малко време да се съгласи с условията на Русия за прекратяване на войната, която продължава почти четири...
          Политика

          Уганда гласува в хаос: избори без интернет, с войници по улиците

          Пламена Ганева -
          Президентските избори в Уганда започнаха днес в обстановка на сериозно напрежение, хаос и дълбоки съмнения за демократичността на процеса. Вотът стартира въпреки продължаващото вече...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions