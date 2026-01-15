Американският президент Доналд Тръмп и неговата администрация са отправили остро предупреждение към Техеран, заявявайки, че продължаването на убийствата на демонстранти ще доведе до сериозни последствия. Информацията бе разпространена от световните информационни агенции, позовавайки се на официално изявление от говорителя на Белия дом Карълайн Левит.

Левит съобщи ключова подробност, че Иран очевидно се е отказал от изпълнението на смъртни присъди на 800 протестиращи, които са били първоначално насрочени за вчерашния ден. Тя подчерта, че държавният глава следи ситуацията в ислямската република изключително внимателно и към момента „всички варианти остават на масата“.

Говорителката на Белия дом потвърди също така, че Доналд Тръмп е провел разговор с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху. Позовавайки се на публикация в „Ню Йорк Таймс“, агенция Франс прес, цитирана от БТА, уточнява, че по време на разговора Нетаняху е отправил молба към американския президент да не предприема военна намеса в Иран.