САЩ започнаха продажби на венецуелски петрол: първи сделки за 500 млн. долара под американски контрол

Съединените щати официално са стартирали първите продажби на венецуелски петрол след постигнатото споразумение между Съединените щати и Венецуела, съобщи CNN. Ходът се определя като ключов момент в отношенията между двете държави след драматичните събития в началото на годината.

Първи продажби за около 500 млн. долара

Първата партида суров петрол, включена в договореностите между Вашингтон и временното правителство в Каракас, е реализирана за около 500 милиона долара, потвърди американски официален представител. Очаква се допълнителни количества да бъдат продадени през следващите дни и седмици като част от общ обем търговия до 2 милиарда долара.

Средствата от продажбите се държат в банкови сметки под контрола на американската администрация, включително и в Катар, използван като неутрална и защитена финансова локация.

Планът на Доналд Тръмп за венецуелския петрол

Решението идва на фона на сериозно геополитическо напрежение. През януари администрацията на Доналд Тръмп предприе военна операция във Венецуела, при която бяха задържани президентът Николас Мадуро и съпругата му. След това Вашингтон обяви намерението си да поеме контрол върху петролната индустрия на страната с аргумента за стабилизация и икономическо възстановяване.

САЩ вече са стартирали процедура по издаване на разширени лицензи за големи енергийни компании, сред които Chevron, което ще позволи увеличаване на добива и износа на венецуелски нефт.

Удар по Китай и промяна на глобалните потоци

Анализатори отбелязват, че износът на венецуелски петрол към Китай рязко ще намалее, след като американските операции и санкционни механизми преначертаха маршрутите на танкерите. Китай беше сред най-големите купувачи на венецуелски суров петрол преди санкциите, но сега значителна част от доставките се пренасочват към американския пазар и други държави.

Администрацията на Тръмп твърди, че контролът върху петролните приходи ще подпомогне възстановяването на венецуелската инфраструктура и ще допринесе за по-стабилно глобално енергийно снабдяване. В същото време правни експерти и международни анализатори поставят под въпрос легитимността на американските действия и предупреждават за потенциално изостряне на напрежението между САЩ, Русия и Китай.