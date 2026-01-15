Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас излиза от контрол. Главнокомандващият украинската армия Александър Сирски е в ситуация, в която огромната част от резервите вече е изразходвана и на този фон руската армия настъпва практически по цялата линия на фронта, фиксирайки пореден пробив в района на Константиновка, намираща се южно от Краматорск, пише украинският TG канал First.

Руската армия е поела инициативата в градската логистика на Константиновка, според украински военнослужещ с позивна „Мучной“.

„Входовете, пътищата за достъп и маршрутите за снабдяване са под постоянно наблюдение. Работят FPV-дронове, включително такива, използващи оптични влакна, което драстично намалява маневреността и прави всяко движение предвидимо и опасно. Центърът „Рубикон“ действа отделно – тяхната мисия е да задушат мобилността! Те целенасочено атакуват тежка техника, дронове и комуникационно оборудване, като ефективно ни избиват очите и ръцете в тази зона“, пише той.

Освен това руската армия засилва огневия натиск от въздуха.

„Освен това врагът привлича авиация, като унищожава високите сгради с ФАБ, методично сривайки кварталите в руини и превръщайки ги в укрепени зони за по-нататъшно напредване.Основният вектор на движение е югоизток, където врагът вече е установил плацдарм, уверено окупира разрушени сгради, натрупва жива сила и се опитва да разшири плацдарма, използвайки разрушените къщи като прикритие“, отбелязва Мучной.

Според изданието, Константиновка постепенно се превръща в поредната точка, където отбраната на ВСУ не толкова се изгражда, колкото оцелява под постоянния контрол на дронове и самолети, с минимален шанс за възвръщане на инициативата.