НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Ситуацията за ВСУ в Донбас „излиза от контрол“, руската армия пробива украинската отбрана при Константиновка

          15 януари 2026 | 16:45 250
          Руската армия настъпва в Константиновка
          Руската армия настъпва в Константиновка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас излиза от контрол. Главнокомандващият украинската армия Александър Сирски е в ситуация, в която огромната част от резервите вече е изразходвана и на този фон руската армия настъпва практически по цялата линия на фронта, фиксирайки пореден пробив в района на Константиновка, намираща се южно от Краматорск, пише украинският TG канал First.

          - Реклама -

          Руската армия е поела инициативата в градската логистика на Константиновка, според украински военнослужещ с позивна „Мучной“.

          „Входовете, пътищата за достъп и маршрутите за снабдяване са под постоянно наблюдение. Работят FPV-дронове, включително такива, използващи оптични влакна, което драстично намалява маневреността и прави всяко движение предвидимо и опасно. Центърът „Рубикон“ действа отделно – тяхната мисия е да задушат мобилността! Те целенасочено атакуват тежка техника, дронове и комуникационно оборудване, като ефективно ни избиват очите и ръцете в тази зона“, пише той.

          Освен това руската армия засилва огневия натиск от въздуха.

          „Освен това врагът привлича авиация, като унищожава високите сгради с ФАБ, методично сривайки кварталите в руини и превръщайки ги в укрепени зони за по-нататъшно напредване.Основният вектор на движение е югоизток, където врагът вече е установил плацдарм, уверено окупира разрушени сгради, натрупва жива сила и се опитва да разшири плацдарма, използвайки разрушените къщи като прикритие“, отбелязва Мучной.

          Според изданието, Константиновка постепенно се превръща в поредната точка, където отбраната на ВСУ не толкова се изгражда, колкото оцелява под постоянния контрол на дронове и самолети, с минимален шанс за възвръщане на инициативата.

          Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас излиза от контрол. Главнокомандващият украинската армия Александър Сирски е в ситуация, в която огромната част от резервите вече е изразходвана и на този фон руската армия настъпва практически по цялата линия на фронта, фиксирайки пореден пробив в района на Константиновка, намираща се южно от Краматорск, пише украинският TG канал First.

          - Реклама -

          Руската армия е поела инициативата в градската логистика на Константиновка, според украински военнослужещ с позивна „Мучной“.

          „Входовете, пътищата за достъп и маршрутите за снабдяване са под постоянно наблюдение. Работят FPV-дронове, включително такива, използващи оптични влакна, което драстично намалява маневреността и прави всяко движение предвидимо и опасно. Центърът „Рубикон“ действа отделно – тяхната мисия е да задушат мобилността! Те целенасочено атакуват тежка техника, дронове и комуникационно оборудване, като ефективно ни избиват очите и ръцете в тази зона“, пише той.

          Освен това руската армия засилва огневия натиск от въздуха.

          „Освен това врагът привлича авиация, като унищожава високите сгради с ФАБ, методично сривайки кварталите в руини и превръщайки ги в укрепени зони за по-нататъшно напредване.Основният вектор на движение е югоизток, където врагът вече е установил плацдарм, уверено окупира разрушени сгради, натрупва жива сила и се опитва да разшири плацдарма, използвайки разрушените къщи като прикритие“, отбелязва Мучной.

          Според изданието, Константиновка постепенно се превръща в поредната точка, където отбраната на ВСУ не толкова се изгражда, колкото оцелява под постоянния контрол на дронове и самолети, с минимален шанс за възвръщане на инициативата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          FT: Украйна разполага елитни войски на ключови направления от фронта, но разликата между Купянск и Гуляйполе показва слабостта на тази тактика

          Иван Христов -
          Украинските сили обявиха тази седмица, че на практика са отблъснали руските войски от Купянск в Харковска област, изненадващ обрат на събитията в град, който...
          Война

          Путин: Войната в Украйна е директно следствие от игнорирането на интересите на Русия

          Иван Христов -
          Войната в Украйна е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за руската сигурност. Това заяви руският президент Владимир...
          Война

          Путин иска нова европейска архитектура на сигурност за мир в Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че мирът в Украйна трябва да настъпи възможно най-скоро. За да се постигне това, отбеляза той, е необходимо...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions