Политологът Слави Василев коментира пред „Евроком“ решението на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“ (АПС). Според него държавният глава е „съвършено различен политик от тези политици, които ние сме свикнали да гледаме“ и взема решенията си въз основа на задълбочен анализ на политическата картина.

- Реклама -

Василев изтъкна няколко основни причини за този ход на президента. Първата е прагматична – ясно е, че „с АПС правителство няма да се състави“. По-съществената причина обаче е символна.

„АПС са партията, която е най-много пострадала от Пеевски“, посочи анализаторът.

Този избор се тълкува като знак, че политическата линия на Радев „оттук нататък ще бъде срещу Пеевски и срещу мафията“.

Допълнителен мотив е „протягане на ръка към етническите турци“ в смесените региони. Също така, връчването на мандата на АПС позволява на Радев да си остави „терен, разчистен пред себе си за бъдещи съвместни действия“, без да бъде свързван предварително в коалиционни сценарии с партии като „Възраждане“.

На въпрос дали президентът ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори със своя партия, Слави Василев изрази надежда това да се случи, но подчерта, че решението ще бъде обявено лично от Радев. Той бе категоричен, че няма да има скрити схеми:

„Със сигурност няма да има никакви поставени лица, никакви партии, които са оглавявани от трети лица и никакви подобни хибридни формули“.

Според Василев ситуацията е или-или:

„Или президентът ще има партия, която той ще оглави, за да участва в предсрочните парламентарни избори, или няма да участва под никаква друга форма“.

Василев отказа да коментира хипотези за бъдещо партньорство с „Продължаваме промяната – Демократична България“, докато президентът не анонсира официално своите намерения.