НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Слави Василев пред „Евроком“: Изборът на АПС за третия мандат е ясен знак срещу Пеевски (АУДИО)

          15 януари 2026 | 15:25 5250
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Политологът Слави Василев коментира пред „Евроком“ решението на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“ (АПС). Според него държавният глава е „съвършено различен политик от тези политици, които ние сме свикнали да гледаме“ и взема решенията си въз основа на задълбочен анализ на политическата картина.

          - Реклама -

          Василев изтъкна няколко основни причини за този ход на президента. Първата е прагматична – ясно е, че „с АПС правителство няма да се състави“. По-съществената причина обаче е символна.

          „АПС са партията, която е най-много пострадала от Пеевски“, посочи анализаторът.

          Този избор се тълкува като знак, че политическата линия на Радев „оттук нататък ще бъде срещу Пеевски и срещу мафията“.

          Допълнителен мотив е „протягане на ръка към етническите турци“ в смесените региони. Също така, връчването на мандата на АПС позволява на Радев да си остави „терен, разчистен пред себе си за бъдещи съвместни действия“, без да бъде свързван предварително в коалиционни сценарии с партии като „Възраждане“.

          Ива Митева пред Евроком: ИТН постъпиха глупаво със Закона за НСО, охраната на Пеевски е законна заради поправка от 2020 г. (АУДИО) Ива Митева пред Евроком: ИТН постъпиха глупаво със Закона за НСО, охраната на Пеевски е законна заради поправка от 2020 г. (АУДИО)

          На въпрос дали президентът ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори със своя партия, Слави Василев изрази надежда това да се случи, но подчерта, че решението ще бъде обявено лично от Радев. Той бе категоричен, че няма да има скрити схеми:

          „Със сигурност няма да има никакви поставени лица, никакви партии, които са оглавявани от трети лица и никакви подобни хибридни формули“.

          Според Василев ситуацията е или-или:

          „Или президентът ще има партия, която той ще оглави, за да участва в предсрочните парламентарни избори, или няма да участва под никаква друга форма“.

          Василев отказа да коментира хипотези за бъдещо партньорство с „Продължаваме промяната – Демократична България“, докато президентът не анонсира официално своите намерения.

          Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта

          Политологът Слави Василев коментира пред „Евроком“ решението на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“ (АПС). Според него държавният глава е „съвършено различен политик от тези политици, които ние сме свикнали да гледаме“ и взема решенията си въз основа на задълбочен анализ на политическата картина.

          - Реклама -

          Василев изтъкна няколко основни причини за този ход на президента. Първата е прагматична – ясно е, че „с АПС правителство няма да се състави“. По-съществената причина обаче е символна.

          „АПС са партията, която е най-много пострадала от Пеевски“, посочи анализаторът.

          Този избор се тълкува като знак, че политическата линия на Радев „оттук нататък ще бъде срещу Пеевски и срещу мафията“.

          Допълнителен мотив е „протягане на ръка към етническите турци“ в смесените региони. Също така, връчването на мандата на АПС позволява на Радев да си остави „терен, разчистен пред себе си за бъдещи съвместни действия“, без да бъде свързван предварително в коалиционни сценарии с партии като „Възраждане“.

          Ива Митева пред Евроком: ИТН постъпиха глупаво със Закона за НСО, охраната на Пеевски е законна заради поправка от 2020 г. (АУДИО) Ива Митева пред Евроком: ИТН постъпиха глупаво със Закона за НСО, охраната на Пеевски е законна заради поправка от 2020 г. (АУДИО)

          На въпрос дали президентът ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори със своя партия, Слави Василев изрази надежда това да се случи, но подчерта, че решението ще бъде обявено лично от Радев. Той бе категоричен, че няма да има скрити схеми:

          „Със сигурност няма да има никакви поставени лица, никакви партии, които са оглавявани от трети лица и никакви подобни хибридни формули“.

          Според Василев ситуацията е или-или:

          „Или президентът ще има партия, която той ще оглави, за да участва в предсрочните парламентарни избори, или няма да участва под никаква друга форма“.

          Василев отказа да коментира хипотези за бъдещо партньорство с „Продължаваме промяната – Демократична България“, докато президентът не анонсира официално своите намерения.

          Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Анастасов: Гласуването за комисията „Сорос“ ще покаже кои депутати са зависими

          Екип Евроком -
          Зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов направи остри коментари по време на парламентарните дебати относно предложението за закриване на Временната комисия,...
          България

          Напрежение в парламента: ГЕРБ и „Ново начало“ искат да се закрие Антикорупционната комисия

          Екип Евроком -
          Сериозно политическо напрежение възникна между управляващото мнозинство и опозицията по повод внесния от ГЕРБ законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК)....
          Политика

          Бонев призовава Терзиев да представи ясен план за боклука в София

          Пламена Ганева -
          Председателят на „Спаси София“ призова кмета Васил Терзиев да представи конкретен план за справяне с кризата с отпадъците. Според Борис Бонев целият град не...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions