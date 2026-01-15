НА ЖИВО
          След домова кражба в София: Задържаха известните престъпници 'Бръмбара' и 'Ширката'

          15 януари 2026 | 13:29
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Двама известни представители на криминалния контингент – с прякори „Бръмбара“ и „Ширката“ – бяха задържани в София непосредствено след извършване на домова кражба. Специализираната полицейска операция бе проведена в ж.к. „Младост“ от сектор „Кражби“ към СДВР.

          Задържаните мъже, на възраст около 40 и 50 години, са били обект на разследване в продължение на близо два месеца. Те действали организирано, използвайки специализирани инструменти и заготовки за отключване на врати.

          „Изборът на апартамента в днешния случай е бил въпрос на късмет“, посочват от полицията. Крадците наблюдавали блока, за да се уверят, че никой не е вкъщи, преди да пристъпят към престъплението.

          При обиска след задържането е открита значителна сума пари, но макар групата да се е специализирала и в кражбата на златни накити, при този удар такива не са намерени. Извършителите са арестувани около 09:20 ч. сутринта, веднага след като излезли от входа на обрания блок.

          „Лицата са известни на органите на реда, многократно са задържани и осъждани за взломни кражби от жилища“, обясни Иван Райчев, началник на сектор „Кражби“ към СДВР.

          Благодарение на работата на СДВР и районните управления домовите кражби в столицата са намалели с около 25%.

          В момента срещу „Бръмбара“ и „Ширката“ е образувано досъдебно производство. Те са задържани за 24 часа.

