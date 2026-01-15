След трагедията в Швейцария: Вале и Женева забраниха пиротехниката в закрити обществени места

Швейцарският кантон Вале въведе пълна забрана за използване на пиротехнически устройства във всички закрити обществени пространства. Мярката идва след трагичния пожар в нощно заведение в курорта Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени.

Подобна забрана по-рано вече обяви и кантон Женева, което показва координирана реакция на местните власти след един от най-тежките инциденти в страната през последните години.

Според първоначалните данни пожарът е възникнал, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилки с шампанско, е подпалил звукоизолираща пяна на тавана. Огънят се е разпространил изключително бързо в затвореното помещение.

Прокуратурата разследва както възможна немарливост от страна на собствениците на заведението, така и липсата на достатъчен контрол и проверки за безопасност от страна на местната власт.

Трагедията придоби още по-силен обществен отзвук заради факта, че голяма част от жертвите са тийнейджъри, като най-младите загинали са били едва на 14 години.