НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          След трагедията в Швейцария: Вале и Женева забраниха пиротехниката в закрити обществени места

          15 януари 2026 | 15:19 140
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Швейцарският кантон Вале въведе пълна забрана за използване на пиротехнически устройства във всички закрити обществени пространства. Мярката идва след трагичния пожар в нощно заведение в курорта Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени.

          - Реклама -

          Подобна забрана по-рано вече обяви и кантон Женева, което показва координирана реакция на местните власти след един от най-тежките инциденти в страната през последните години.

          Двама 18-годишни загинаха при инциденти с фойерверки в Германия Двама 18-годишни загинаха при инциденти с фойерверки в Германия

          Според първоначалните данни пожарът е възникнал, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилки с шампанско, е подпалил звукоизолираща пяна на тавана. Огънят се е разпространил изключително бързо в затвореното помещение.

          Прокуратурата разследва както възможна немарливост от страна на собствениците на заведението, така и липсата на достатъчен контрол и проверки за безопасност от страна на местната власт.

          Трагедията придоби още по-силен обществен отзвук заради факта, че голяма част от жертвите са тийнейджъри, като най-младите загинали са били едва на 14 години.

          Швейцарският кантон Вале въведе пълна забрана за използване на пиротехнически устройства във всички закрити обществени пространства. Мярката идва след трагичния пожар в нощно заведение в курорта Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени.

          - Реклама -

          Подобна забрана по-рано вече обяви и кантон Женева, което показва координирана реакция на местните власти след един от най-тежките инциденти в страната през последните години.

          Двама 18-годишни загинаха при инциденти с фойерверки в Германия Двама 18-годишни загинаха при инциденти с фойерверки в Германия

          Според първоначалните данни пожарът е възникнал, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилки с шампанско, е подпалил звукоизолираща пяна на тавана. Огънят се е разпространил изключително бързо в затвореното помещение.

          Прокуратурата разследва както възможна немарливост от страна на собствениците на заведението, така и липсата на достатъчен контрол и проверки за безопасност от страна на местната власт.

          Трагедията придоби още по-силен обществен отзвук заради факта, че голяма част от жертвите са тийнейджъри, като най-младите загинали са били едва на 14 години.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Федерален служител простреля мъж при арест в Минеаполис, след нападение с лопата и метла

          Дамяна Караджова -
          В северната част на Минеаполис, федерален служител на реда е прострелял мъж в крака
          Политика

          Тръмп: Властите в Минесота допускат бунтовници да атакуват имиграционните служби

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към властите в щата Минесота, като заяви, че е готов да приложи Insurrection Act (Закона за...
          Политика

          Тръмп и Петро ще се срещнат на 3 февруари след заплахи за военни действия

          Дамяна Караджова -
          Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп на 3 февруари
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions