Стефчо Станев: България дава на ЕЦБ топ актив като 2 тона злато и $1,2 млрд. №1 валута в света

15 дни след влизане в „клуба на богатите“ ни казаха официално колко струва.

България дава на ЕЦБ топ актив като 2 тона злато и $1,2 млрд. №1 валута в света.

Но получава счетоводно вземане деноминирано в евро (шиткойн) на стойност 485 млн. и „уникалната възможност“ да е солидарна с продължаващите рекордни загуби на ЕЦБ….

Икономистът Стефчо Станев

