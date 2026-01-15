НА ЖИВО
          Стефчо Станев: България дава на ЕЦБ топ актив като 2 тона злато и $1,2 млрд. №1 валута в света

          15 януари 2026 | 15:44
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          15 дни след влизане в „клуба на богатите“ ни казаха официално колко струва.

          България дава на ЕЦБ топ актив като 2 тона злато и $1,2 млрд. №1 валута в света.

          Но получава счетоводно вземане деноминирано в евро (шиткойн) на стойност 485 млн. и „уникалната възможност“ да е солидарна с продължаващите рекордни загуби на ЕЦБ….

          Икономистът Стефчо Станев

