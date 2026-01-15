На 1 февруари се предвижда да започне сериозно обсъждане на процедурите за излизане на България от Европейския съюз. Това заяви в телефонен разговор с главния редактор на „Евроком“ Катя Илиева бившият депутат от БСП, журналист и общественик Страхил Ангелов. В инициативата, освен Ангелов, участие ще вземат Недялко Недялков, организацията „23-ти септември“, както и по-малки парламентарно непредставени партии и общественици.

Според бившия народен представител страната не може да продължи членството си в настоящата структура на съюза. „Това вече не е съюз на държави, това е някакъв диктат на абсолютно безотчетни чиновници, които са назначени от едно задкулисие. Това са откровени лобисти“, коментира Ангелов. Той определи ситуацията като „пълзяща диктатура“ и изрази мнение, че Европейският съюз се превръща в най-голямата заплаха за Европа.

Ангелов отправи остри критики към водените политики, които според него са изцяло лобистки и обслужват финансовия сектор, който е „задушил европейските икономики“. Той посочи, че българските политици действат като „проксита на брюкселския чиновнически апарат“ и биват „купувани с някакви фондове“. Журналистът даде пример със строителството на спортни зали и стадиони за милиони в населени места със затихващи функции, като допълни, че целият инвестиционен процес е насочен към война.

„Аз не искам война, не искам да ставам придатък на някакъв военнопромишлен комплекс“, категоричен бе Ангелов. Относно методите за реализиране на целта за напускане на ЕС, той прогнозира, че очевидно ще се стигне до референдум и политически натиск, като не изключи възможността за влизане в политиката с тази цел.

Ангелов определи подписването на договорите за присъединяване през периода 2005-2007 г. като дело на „национални предатели“, които са затваряли преговорни глави „като носни кърпички“. В заключение той заяви, че не е приемал да става васал или да приема колониална власт, наричайки сегашния ЕС „политическо зомби“.