НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Свързват скъп хърватин с Левски

          26-годишният Франко Ковачевич вкара 16 гола през есента

          15 януари 2026 | 11:11 360
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски следи ситуацията около нападателя на Целие Франко Ковачевич. Изненадващата информация долетя от Шотландия, където се пише, че интерес към хърватина проявява местният гранд Селтик.

          - Реклама -

          Журналистът Марк Хендри съобщава, че цената на играча е 2.5 милиона паунда (около 2.88 млн. евро). Според него, Ференцварош вече е изпратил официална оферта за Ковачевич, а интерес има и от Уйпещ.

          С оглед конкуренцията и цената на нападателя, изглежда невъзможно 26-годишният играч да акостира в Левски. През настоящия сезон Ковачевич има 11 гола в словенското първенство и още 5 в Лигата на конференциите.

          Левски следи ситуацията около нападателя на Целие Франко Ковачевич. Изненадващата информация долетя от Шотландия, където се пише, че интерес към хърватина проявява местният гранд Селтик.

          - Реклама -

          Журналистът Марк Хендри съобщава, че цената на играча е 2.5 милиона паунда (около 2.88 млн. евро). Според него, Ференцварош вече е изпратил официална оферта за Ковачевич, а интерес има и от Уйпещ.

          С оглед конкуренцията и цената на нападателя, изглежда невъзможно 26-годишният играч да акостира в Левски. През настоящия сезон Ковачевич има 11 гола в словенското първенство и още 5 в Лигата на конференциите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Хебър (Пазарджик) взе Иван Тилев

          Станимир Бакалов -
          Хебър (Пазарджик) официално обяви привличането на халфа Иван Тилев, който тази зима се раздели с Арда.   "Нов боец се завръща у дома!  ФК Хебър продължава...
          Други

          Битката между Харисън и Нунеш се отлага

          Станимир Бакалов -
          Галавечерта UFC 324 претърпя сериозен удар. Шампионката в категория петел Кайла Харисън е аут от планирания си двубой срещу Аманда Нунеш, след като е получила...
          Спорт

          Локо Пловдив признаха за разговори с Левски за звезда на „смърфовете“

          Станимир Бакалов -
          Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, относно слуховете за трансфер на нападателя Хуан Переа в Левски. Ето какво написаха от клуба: "Във връзка с появилата се днес...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions