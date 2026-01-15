Техеран: Настъпи спокойствие, имаме пълен контрол

15 януари 2026 | 01:39
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че правителството има пълен контрол по време на най-суровите репресии срещу протестите.
Иранските власти провеждат жестоки репресии срещу протестите, които избухнаха в страната, като това са най-суровите действия срещу демонстрации от години насам.
