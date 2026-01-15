НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Техеран: Настъпи спокойствие, имаме пълен контрол

          15 януари 2026 | 01:39 130
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че правителството има пълен контрол по време на най-суровите репресии срещу протестите.

          „След три дни на терористични операции, сега настъпи спокойствие. Имаме пълен контрол“, каза Абас Арагчи в предаването „Special Report“ на американската телевизия Фокс Нюз.

          - Реклама -

          Иранските власти провеждат жестоки репресии срещу протестите, които избухнаха в страната, като това са най-суровите действия срещу демонстрации от години насам.

          Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че правителството има пълен контрол по време на най-суровите репресии срещу протестите.

          „След три дни на терористични операции, сега настъпи спокойствие. Имаме пълен контрол“, каза Абас Арагчи в предаването „Special Report“ на американската телевизия Фокс Нюз.

          - Реклама -

          Иранските власти провеждат жестоки репресии срещу протестите, които избухнаха в страната, като това са най-суровите действия срещу демонстрации от години насам.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп проведе „дълъг разговор“ с временния президент на Венецуела Делси Родригес

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „дълъг разговор“ с временния президент на Венецуела Делси Родригес. Това е първият известен контакт между двамата...
          Политика

          Тръмп допуска възможност за решение по въпроса с Гренландия – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп остави отворена възможността за решение относно плановете си за Гренландия, след като датският външен министър заяви, че не е...
          Политика

          Датският външен министър отрече заплахите на Тръмп за Гренландия

          Красимир Попов -
          Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че в Гренландия не оперират китайски военни кораби и няма големи китайски инвестиции, предаде АФП. „По крайбрежието на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions