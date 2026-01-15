Терзиев: София ще излезе от кризата със сметопочистването

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че кризата със сметопочистването в столицата ще бъде преодоляна. По време на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) той подчерта, че проблемите с отпадъците в София засягат ограничен брой райони и не обхващат цялата столица.

По думите на Терзиев затруднения със сметосъбирането има в четири–пет района на София, докато в останалите 19 обслужването е нормално.

„В проблемните зони вече работим активно и очакваме в следващите седмици ситуацията да бъде овладяна“, заяви столичният кмет.

Повече техника и служители в проблемните райони

Кметът съобщи, че има уверение от ръководството на „Софекострой“, че в районите „Люлин“ и „Красно село“ до края на месеца ще бъде възстановено редовното сметосъбиране, включително извозването на едрогабаритни отпадъци. На терен ще бъдат включени повече машини и служители.

Подобни мерки се прилагат и в районите „Слатина“ и „Подуяне“, където Столичното предприятие за третиране на отпадъците увеличава капацитета си с допълнителна техника и човешки ресурс.

Терзиев: Темата с боклука се политизира заради изборите

Според Васил Терзиев реалната ситуация със сметопочистването често се представя изкривено.

„Не отричам, че има проблем, но се води кампания, която няма общо нито с реалното състояние, нито с усилията, които полагаме“, каза кметът.

По думите му темата с боклука в София се използва политически в навечерието на избори.

Терзиев изрази надежда държавата да не се намесва едностранно, както по време на транспортната криза, и да не предлага помощ, без тя да е поискана от общината.

Без увеличение на такса „битови отпадъци“

Кметът увери, че през тази година няма да има увеличение на такса „битови отпадъци“, като целта е тя да не се повишава и през следващата година. Той призова гражданите на София да изхвърлят отпадъците си разделно, за да се улесни плавното въвеждане на принципа „замърсителят плаща“.

Защо се стигна до кризисна организация на сметопочистването

От 5 октомври 2025 г. Столичната община въведе кризисна организация за сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“ заради изтичане на договора с фирмата за почистване. Временна организация беше въведена и в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ от 1 декември миналата година, поради забавяне на нова обществена поръчка, обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията.