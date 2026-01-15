Британските войници, разположени в Украйна за поддържане на мира, ще бъдат обвързани от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Министерството на отбраната на Великобритания потвърди, че няма да се стреми да отмени части от конвенцията за мироопазващи мисии, въпреки възможността за съществуването на такова отмяна. Това означава, че британските войски, действащи в Украйна, ще бъдат обвързани от различни закони от тези на Русия, която не е подписала конвенцията, отбелязва Бен Райли-Смит, политически редактор в The Telegraph.

Длъжностни лица от отбраната и представители на Консервативната партия предупредиха, че този подход ще изложи хиляди британски войници, разположени в Украйна, на риск от съдебно преследване от Русия или нейните съюзници.

Редакторът твърди, че по време на военните операции на Великобритания в Афганистан и Ирак по-рано този век британските войници са се сблъскали с вълна от съдебни дела, включващи Европейския съд по правата на човека, някои от които са били заведени от членове на талибаните. Много от тях в крайна сметка са били отхвърлени.

„Русия е изключително умела във воденето на правна война, включително в нашите собствени съдилища. И все пак, както и в случая с ветераните от Северна Ирландия, Лейбъристката партия изглежда пренебрегва риска от съдебни действия, свързани с разполагането на войски в чужбина. Но ако нашите войски отидат в Украйна, те множе да се страхуват, че ще им почукат на вратата след години“, казва Джеймс Картлидж, министър на отбраната в сянка от Консервативната партия.

Докато служители на Министерството на отбраната на Великобритания отказаха да посочат точния брой британски войски, които биха могли да участват в така наречената „Коалиция на желаещите“, настоящите планове предвиждат разполагането на хиляди войници. Британски бойци ще бъдат разположени в Украйна, за да защитават „хъбове“ на военна техника и боеприпаси, докато изтребители ще патрулират границата с подкрепата на западните съюзници.

Критиците посочват, че проблемът е, че задълженията по ЕКПЧ обвързват военните по-силно от други правила за водене на война, особено международното хуманитарно право, което би могло да отслаби военните операции.

Член 2 от Конвенцията гарантира правото на живот, а член 5 гарантира правото на свобода; и двете понякога се използват за образуване на съдебни производства срещу военнослужещи.

Във военно време тези разпоредби не могат да се прилагат. Конвенцията предоставя механизъм, чрез който дадена държава може, при определени обстоятелства, да „дерогира“ някои от нейните разпоредби.