Тимошенко: Украйна се превърна в ‘корупционен хъб’, борбата продължава

След като получи „пидозра“ от НАБУ, Юлия Тимошенко отново се оказа в центъра на вниманието. От трибуната на Върховната Рада тя заяви, че Украйна се е превърнала в „корупционен хъб“, засягащ всички нива на властта.

„За нашия екип това е вече добре позната история. Никакви подобни действия не могат и не са ни спирали“, подчерта тя, добавяйки, че мащабната корупция подкопава отбранителната способност на страната и възможността ѝ да се защитава. - Реклама -

Тимошенко обеща, че нейният екип ще продължи борбата с корупцията на всички нива — от най-високите ръководни постове до нисшите структури на властта.