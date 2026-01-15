Тимошенко: Украйна се превърна в ‘корупционен хъб’, борбата продължава

След като получи „пидозра“ от НАБУ, Юлия Тимошенко отново се оказа в центъра на вниманието. От трибуната на Върховната Рада тя заяви, че Украйна се е превърнала в „корупционен хъб“, засягащ всички нива на властта.
След като получи „пидозра“ от НАБУ, Юлия Тимошенко отново се оказа в центъра на вниманието. От трибуната на Върховната Рада тя заяви, че Украйна се е превърнала в „корупционен хъб“, засягащ всички нива на властта.
Тимошенко обеща, че нейният екип ще продължи борбата с корупцията на всички нива — от най-високите ръководни постове до нисшите структури на властта.