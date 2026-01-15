НА ЖИВО
          Тимошенко: Украйна се превърна в ‘корупционен хъб’, борбата продължава

          15 януари 2026 | 15:22 690
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          След като получи „пидозра“ от НАБУ, Юлия Тимошенко отново се оказа в центъра на вниманието. От трибуната на Върховната Рада тя заяви, че Украйна се е превърнала в „корупционен хъб“, засягащ всички нива на властта.

          „За нашия екип това е вече добре позната история. Никакви подобни действия не могат и не са ни спирали“, подчерта тя, добавяйки, че мащабната корупция подкопава отбранителната способност на страната и възможността ѝ да се защитава.

          Тимошенко обеща, че нейният екип ще продължи борбата с корупцията на всички нива — от най-високите ръководни постове до нисшите структури на властта.

