Тодор Беленски: Извън даването на мандат на Пеевски, това беше единственият избор, който да предизвика скандал

Решението на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на партията, свързвана с Ахмед Доган, предизвика изненада и остри реакции. Това коментира журналистът Тодор Беленски в публикация във Facebook.

- Реклама -

По думите му изборът е неочакван и символичен, тъй като е ясно, че мандатът няма да бъде реализиран. Беленски подчертава, че рядко остава изненадан от ходовете на български политици, но в този случай не намира рационално обяснение за решението на държавния глава.

„Много рядко се случва ход на български политик да ме изненада и да не мога да намеря рационално обяснение. Но този път е така“, пише Беленски.

Журналистът отбелязва, че извън вариант мандатът да бъде даден на Делян Пеевски, което според него е изглеждало невъзможно, именно този избор е бил единственият, който със сигурност би предизвикал скандал и политическа конфронтация.

Според Беленски този ход ще бъде политически „изконсумиран“ от останалите партии, независимо от факта, че реално няма значение кой точно няма да успее да реализира третия мандат.

В края на коментара си журналистът отправя въпрос към обществото и политическите анализатори, като призовава за тълкувания на решението: