Тонове кокаин и 30 ареста след разбиването на Балканския картел в Испания

Испанската полиция обяви днес, че е разбила голяма мрежа, свързана с „Балканския картел“, която е доставяла кокаин от Колумбия за Испания. В рамките на операцията са арестувани 30 души и са конфискувани 2,475 тона кокаин, както и няколко оръжия, съобщава Франс прес.

Разследването започна през есента на 2024 г., след като бяха конфискувани 88 кг кокаин в автомобил в Андалусия. Полицията установи, че мрежата е използвала техника за „оставяне“ в открито море – пакети с наркотици се хвърлят във водата и след това се прибират от малки лодки.

В операцията са разбити три престъпни организации, специализирани в широкомащабен трафик на кокаин. Испанските власти отбелязват, че страната е ключова точка за влизането на южноамерикански наркотици в Европа.

По-рано тази седмица бе съобщено и за конфискуването на близо 10 тона кокаин, укрит в кораб, превозващ сол, при което бяха арестувани 13 души. Балканският картел се смята за една от основните международни групировки, свързани с наркотрафик на Стария континент.