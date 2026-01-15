ТРАГЕДИЯ: Има жертва на падналия навес в София, двама са пострадали

15 януари 2026 | 15:39
Около 13:48 ч. е паднал навес върху трима работници на ул. „Суходолска“, съобщиха от Спешна помощ.
24-годишен мъж е получил черепно-мозъчна травма, казват от полицията. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия, но, за съжаление, мъжът е починал.
51-годишен е с травма на кръст и крак. Спешният екип го е транспортирал във ВМА.
Мъж над 50 години е отказал преглед и е оставен на мястото на инцидента.
На място са екипи на Трето районно управление, пожарната и спешна помощ.
