ТРАГЕДИЯ: Има жертва на падналия навес в София, двама са пострадали

Около 13:48 ч. е паднал навес върху трима работници на ул. „Суходолска“, съобщиха от Спешна помощ.

24-годишен мъж е получил черепно-мозъчна травма, казват от полицията. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия, но, за съжаление, мъжът е починал.

51-годишен е с травма на кръст и крак. Спешният екип го е транспортирал във ВМА.

Мъж над 50 години е отказал преглед и е оставен на мястото на инцидента.

На място са екипи на Трето районно управление, пожарната и спешна помощ.