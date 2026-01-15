НА ЖИВО
          ТРАГЕДИЯ: Има жертва на падналия навес в София, двама са пострадали

          15 януари 2026 | 15:39
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Около 13:48 ч. е паднал навес върху трима работници на ул. „Суходолска“, съобщиха от Спешна помощ.

          24-годишен мъж е получил черепно-мозъчна травма, казват от полицията. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия, но, за съжаление, мъжът е починал.

          51-годишен е с травма на кръст и крак. Спешният екип го е транспортирал във ВМА.

          Мъж над 50 години е отказал преглед и е оставен на мястото на инцидента.

          На място са екипи на Трето районно управление, пожарната и спешна помощ.

          Вашият коментар
