Тръмп: Бях уведомен, че убийствата в Иран са спрели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил уведомен, че екзекуциите в Иран са преустановени.

- Реклама -

По време на събитие в Белия дом той обясни, че информацията идва от „надежден източник“:

„Убийствата в Иран са спрели. Те са спрели и няма планове за екзекуции“, каза Тръмп, без да предостави допълнителни подробности.

Коментарите му последваха след съобщения от правозащитни организации, че иранските власти прилагат брутални репресии срещу протестиращите, предаде АФП.