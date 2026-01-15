НА ЖИВО
          Тръмп: Бях уведомен, че убийствата в Иран са спрели

          15 януари 2026 | 00:07
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил уведомен, че екзекуциите в Иран са преустановени.

          По време на събитие в Белия дом той обясни, че информацията идва от „надежден източник“:

          „Убийствата в Иран са спрели. Те са спрели и няма планове за екзекуции“, каза Тръмп, без да предостави допълнителни подробности.

          Коментарите му последваха след съобщения от правозащитни организации, че иранските власти прилагат брутални репресии срещу протестиращите, предаде АФП.

