Тръмп: Бях уведомен, че убийствата в Иран са спрели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил уведомен, че екзекуциите в Иран са преустановени.
- Реклама -
По време на събитие в Белия дом той обясни, че информацията идва от „надежден източник“:
Коментарите му последваха след съобщения от правозащитни организации, че иранските власти прилагат брутални репресии срещу протестиращите, предаде АФП.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил уведомен, че екзекуциите в Иран са преустановени.
- Реклама -
По време на събитие в Белия дом той обясни, че информацията идва от „надежден източник“:
Коментарите му последваха след съобщения от правозащитни организации, че иранските власти прилагат брутални репресии срещу протестиращите, предаде АФП.