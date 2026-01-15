НА ЖИВО
          Тръмп допуска възможност за решение по въпроса с Гренландия

          15 януари 2026 | 00:11 250
          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че може да бъде намерено решение по неговите заплахи да завземе Гренландия, след като във Вашингтон приключи среща на високо равнище с представители на Дания и автономната територия, предаде АФП.

          „САЩ имат много добри отношения с Дания, която контролира Гренландия от векове. Мисля, че нещо ще се получи“, заяви Тръмп по време на срещата в Овалния кабинет.

