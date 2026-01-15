Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че може да бъде намерено решение по неговите заплахи да завземе Гренландия, след като във Вашингтон приключи среща на високо равнище с представители на Дания и автономната територия, предаде АФП.
Тръмп допуска възможност за решение по въпроса с Гренландия
