Тръмп и Петро ще се срещнат на 3 февруари след заплахи за военни действия

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп на 3 февруари, след като Тръмп изрази готовността си за посещение на Петро в Белия дом, обявено след телефонен разговор между двамата.

- Реклама -

Броени дни по-рано, американският държавен глава заплаши Колумбия с военни действия, което създаде напрежение в двустранните отношения. Тръмп подчерта, че на срещата ще се обсъдят важни въпроси, свързани с безопасността и мирното съществуване на колумбийците.

Петро коментира срещата, заявявайки, че тя ще бъде от решаващо значение и, че има желание колумбийците в цялата страна да живеят в мир и да не страдат от конфликти.