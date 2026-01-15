Тръмп: Не Путин, а Зеленски е виновен, че войната в Украйна не приключва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна, а не Русия, блокира потенциално мирно споразумение. В интервю за Reuters той посочи, че руският лидер Владимир Путин е готов да сложи край на войната.

- Реклама -

„Мисля, че е готов да сключи сделка“, заяви Тръмп за Путин. „Мисля, че Украйна е по-малко готова да сключи сделка“.

На въпроса защо преговорите, водени от САЩ, досега не са успели да сложат край на най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война, Тръмп отговори: „Зеленски“.

„Трябва да убедим президента Зеленски да подкрепи това“, заяви той.

На въпроса защо смята, че украинският президент бави преговорите, Тръмп не даде подробности, казвайки само: „Просто мисля, че му е трудно да постигне целта си.“

Освен това Тръмп отбеляза, че не е знаел за евентуалното предстоящо пътуване на Уиткоф и Кушнер до Москва, за което Bloomberg съобщи по-рано в сряда.

На въпроса дали ще се срещне със Зеленски на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, следващата седмица, Тръмп отговори утвърдително, но намекна, че все още няма планове.

„Бих се срещнал, ако той беше там“, заяви Тръмп. „Ще бъда там“.