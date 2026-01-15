Тръмп проведе „дълъг разговор“ с временния президент на Венецуела Делси Родригес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „дълъг разговор“ с временния президент на Венецуела Делси Родригес.
Това е първият известен контакт между двамата лидери след свалянето на Николас Мадуро, предаде АФП.
Родригес описа телефонния си разговор с Тръмп като „продуктивен и учтив“.
