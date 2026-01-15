НА ЖИВО
          Тръмп проведе „дълъг разговор" с временния президент на Венецуела Делси Родригес

          15 януари 2026
          Снимка: Joe Raedle/Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „дълъг разговор“ с временния президент на Венецуела Делси Родригес.

          Това е първият известен контакт между двамата лидери след свалянето на Николас Мадуро, предаде АФП.

          „Днес имахме чудесен разговор, тя е страхотен човек. Имахме разговор – дълъг разговор. Обсъдихме много неща и мисля, че се разбираме много добре с Венецуела“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

          Родригес описа телефонния си разговор с Тръмп като „продуктивен и учтив“.

          „Имах дълъг, продуктивен и учтив телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, проведен в дух на взаимно уважение“, написа Родригес в Telegram.

