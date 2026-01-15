НА ЖИВО
          Тръмп: Властите в Минесота допускат бунтовници да атакуват имиграционните служби

          15 януари 2026 | 16:07
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към властите в щата Минесота, като заяви, че е готов да приложи Insurrection Act (Закона за въстанието), ако местните политици не овладеят напрежението около действията на имиграционните служби.

          В публикация в социалната мрежа Truth Social президентът обвини ръководството на щата, че не спазва закона и допуска „професионални агитатори и бунтовници“ да атакуват служители на I.C.E. (Имиграционна и митническа служба), които, по думите му, изпълняват служебните си задължения.

          Минесота и големите ѝ градове съдят администрацията на Тръмп заради акции на имиграционните служби Минесота и големите ѝ градове съдят администрацията на Тръмп заради акции на имиграционните служби

          „Ако корумпираните политици на Минесота не спазват закона и не спрат професионалните агитатори и бунтовници да атакуват патриотите на I.C.E., които само се опитват да си вършат работата, аз ще въведа Закона за въстанието, който много президенти са правили преди мен, и бързо ще сложа край на позорището, което се случва в този някога велик щат.“

          Тръмп допълва, че подобна мярка вече е била използвана от други американски президенти в миналото и подчертава, че целта му е „бързо възстановяване на реда“.

