Тръмп: Властите в Минесота допускат бунтовници да атакуват имиграционните служби

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към властите в щата Минесота, като заяви, че е готов да приложи Insurrection Act (Закона за въстанието), ако местните политици не овладеят напрежението около действията на имиграционните служби.

В публикация в социалната мрежа Truth Social президентът обвини ръководството на щата, че не спазва закона и допуска „професионални агитатори и бунтовници“ да атакуват служители на I.C.E. (Имиграционна и митническа служба), които, по думите му, изпълняват служебните си задължения.

„Ако корумпираните политици на Минесота не спазват закона и не спрат професионалните агитатори и бунтовници да атакуват патриотите на I.C.E., които само се опитват да си вършат работата, аз ще въведа Закона за въстанието, който много президенти са правили преди мен, и бързо ще сложа край на позорището, което се случва в този някога велик щат.“

Тръмп допълва, че подобна мярка вече е била използвана от други американски президенти в миналото и подчертава, че целта му е „бързо възстановяване на реда“.