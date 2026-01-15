НА ЖИВО
          Правосъдие

          Трима останаха кандидатите за европейски прокурор от България

          15 януари 2026 | 15:57
          Снимка: БГНЕС
          Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков са тримата номинирани кандидати за европейски прокурор от България. Решението е взето от специална комисия, назначена от министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев и ръководена от заместник-министъра в оставка Стоян Лазаров.

          Комисията проведе публично изслушване на всички явили се кандидати – общо шестима, като след оценка на представянето им определи тримата като най-подготвени и в най-голяма степен отговарящи на изискванията за заемане на поста. Номинациите не са класирани, а са подредени по азбучен ред.

          ВСС изслушва седемте кандидати за европейски прокурор от България на 14 януари ВСС изслушва седемте кандидати за европейски прокурор от България на 14 януари

          Димитър Беличев е европейски делегиран прокурор и прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.
          Михаела Райдовска е европейски делегиран прокурор и прокурор в Софийска градска прокуратура.
          Пламен Петков е прокурор в Софийска районна прокуратура.

          След приключване на процедурата по изслушването имената на номинираните са изпратени на министъра на правосъдието, който следва да ги внесе за одобрение от Министерския съвет. След това кандидатурите ще бъдат изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция.

          Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за мандат от шест години, като се очаква новият мандат да започне в края на юли тази година.

