      четвъртък, 15.01.26
          Труден тест за Григор Димитров още на старта в Австралия

          Най-добрият български тенисист ще започне в Мелбърн срещу чеха Томаш Махач

          15 януари 2026 | 09:33
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Григор Димитров научи първия си съперник за тазгодишното издание на Australian Open. Най-добрият български тенисист ще стартира срещу чеха Томаш Махач още на старта в Мелбърн, където битките в основната схема ще се проведат от 18 януари до 1 февруари.

          До момента двамата са излизали един срещу друг само веднъж, а споменът от този мач е горчив за българина – Махач надделя след обрат на осминафиналите във Виена през 2024 година с 6-7(5), 6-4, 6-3.

          Пътят на Гришо нататък изглежда още по-предизвикателен, тъй като във втория кръг той може да срещне Стефанос Циципас. Гръцкият ас, който е финалист в Мелбърн от 2023 г., започва участието си срещу Шинтаро Мочизуки. Ако Димитров успее да премине тези тежки изпитания, в трети кръг най-вероятният му опонент ще бъде Лоренцо Музети, който стартира срещу Рафаел Колиньон.

          Впечатление прави, че в същата осмина от схемата е и популярният американец Тейлър Фриц, а потенциален съперник за Григор Димитров е и Новак Джокович. Сърбинът започва своя поход срещу Педро Мартинес, а след това го очаква Теренс Атман или квалификант.

