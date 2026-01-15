Уганда гласува в хаос: избори без интернет, с войници по улиците

Президентските избори в Уганда започнаха днес в обстановка на сериозно напрежение, хаос и дълбоки съмнения за демократичността на процеса. Вотът стартира въпреки продължаващото вече няколко дни интернет затъмнение, което според критици е умишлена тактика за ограничаване на свободната информация и за контрол върху обществото.

В много райони се образуваха дълги опашки от избиратели, тъй като избирателните секции не отвориха навреме. Необходимите материали за гласуване бяха доставени със закъснение, въпреки че официалният час за начало на вота бе 7:00 ч. местно време. Недоволството на хората растеше още от ранните сутрешни часове.

81-годишният Йовери Мусевени, който управлява страната от 1986 година, се кандидатира за пореден мандат срещу още седем претенденти. Сред тях е и популярният певец и опозиционен лидер Боби Уайн (Робърт Кягуланги), който се превърна в символ на надеждата за политическа промяна за голяма част от младото население. При 45 милиона души население, регистрираните гласоподаватели са около 21,6 милиона.

Допълнително напрежение внесе решението на телекомуникационния регулатор да спре достъпа до интернет и някои телефонни услуги. Това не само ограничи комуникацията между гражданите и медиите, но и засегна сериозно банковите операции и работата на ключови сектори от икономиката.

Гласуването протича при засилено полицейско и военно присъствие. Военни части бяха разположени по улиците на големите градове още в началото на седмицата. Според „Амнести интернешънъл“ силите за сигурност водят „безмилостна кампания на репресии“, като организацията припомни трагичния инцидент от ноември миналата година, когато войници откриха огън по митинг на опозицията и убиха един човек.

Опасенията са свързани не само с прозрачността на вота, но и с риска от ескалация на насилие, евентуална военна намеса и дори възможността властта да бъде предадена „по наследство“, което засилва страховете от превръщането на Уганда в де факто авторитарна държава.

Въпреки това президентът Мусевени призова за масово участие в изборите, заявявайки, че държавата е готова „да сложи край на анархията“. Изказването му обаче бе прието от мнозина не като призив към демокрация, а като предупреждение.

От своя страна председателят на избирателната комисия Саймън Бябакама апелира за спокойствие, толерантност и цивилизовано поведение, подчертавайки, че всеки гражданин има право свободно да упражни гласа си.

Днешният вот поставя Уганда на кръстопът – между желанието за промяна и страха от нестабилност, между демократичните принципи и контрола чрез сила и ограничения. Изборите се провеждат не просто за президент, а за бъдещето на страната.