      четвъртък, 15.01.26
          УНИЦЕФ: Над 100 деца са загинали в Газа след обявяването на примирието

          15 януари 2026 | 17:07 170
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Над 100 непълнолетни са били убити в Ивицата Газа от обявяването на примирието през октомври миналата година. Това показват данни на УНИЦЕФ. Сред жертвите има 60 момчета и 40 момичета под 18-годишна възраст, уточнява организацията.

          Данните са потвърдени и от здравното министерство в Ивицата Газа, което се управлява от Хамас и е основният източник на информация, използвана от УНИЦЕФ. Организацията на обединените нации определя тези данни като надеждни, макар агенция ДПА да отбелязва, че числата не могат да бъдат независимо потвърдени.

          В отговор на запитване Израелската армия заяви, че никога не взема умишлено на прицел деца и че при военните операции се стреми да щади цивилното население. Според израелската страна, в рамките на примирието ударите са били нанасяни само по терористични цели или в отговор на нарушения на споразумението от страна на „Хамас“. И тези твърдения не са потвърдени чрез независим източник, отбелязва ДПА.

          Говорителят на УНИЦЕФ Джеймс Елдър, който се намира в Ивицата Газа, посочи, че смъртните случаи са причинени основно от въздушни удари и атаки с дронове.

          „Бомбардировките са се забавили, но не са спрели“, заяви Елдър.

          По думите му има и деца, загинали при стрелба с огнестрелно оръжие, както и жертви на неизбухнали боеприпаси от по-ранни сражения.

          „Шест деца тази зима са починали от хипотермия“, добави той.

          Елдър подчерта, че реалният брой на загиналите вероятно е по-висок, тъй като УНИЦЕФ отчита единствено случаи, които са официално потвърдени.

