На 13 януари беше обявено, че генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов, заместник-главнокомандващ на руския флот по крайбрежните и сухопътните операции, е бил уволнен след служба в зоната на военните действия в Украйна. Това съобщи Владимир Рогов, член на Обществена палата (ОП), който определи оставката като „важна“, но не уточни причините, предава Lenta.ru.

Загуби в Донбас може да са причина за уволнението

Оставката предизвика разгорещени дискусии във военните среди и сред военните кореспонденти. Telegram каналът „Военный осведомитель“ предположи, че оставката на „мигриращия генерал“, както нарекоха Ахмедов, се дължи на неговите „фирмени редовни и практически безполезни“ атаки в механизирани колони в района на Доброполе, Донецка област, които според авторите на канала са дали минимални резултати въпреки големите загуби в личния състав и техниката. „Той беше уволнен, отчасти, заради лошо организираната настъпление в колона срещу Доброполе на 22 декември 2025 г., която доведе до неоправдани и безплодни загуби“, пише военният блогър Юрий Подоляка.

„Военный осведомитель“ припомня, че Ахмедов е получил званието Герой на Русия през юли 2025 г., но при това е бил уволнен като командир на 20-та комбинирана армия през май 2024 г. „Чудя се къде ще прехвърлят такъв ценен актив сега – сега не могат да го скрият в Сирия, камо ли във Венецуела“, чудят се авторите на публикацията.

„Има предложение Ахмедов да бъде назначен за военен съветник на Иран. Или е твърде късно? Позицията на съветник във Венецуела вече е запълнена, а Мадуро беше отвлечен“, пошегува се военният кореспондент Юрий Котенок в своя Telegram канал.

Ахмедов беше отстранен от бойния си пост след публично оплакване от морски пехотинци.

През май 2024 г. Ахмедов беше отстранен от поста си на командир на 20-та армия. Тогава Рогов заяви, че уволнението на Ахмедов е изпълнение на думите на министъра на отбраната Андрей Белоусов за необходимостта от защита на войниците му.

През ноември 2022 г. войници от 155-та бригада морска пехота на Тихоокеанския флот написаха писмо до губернатора на Приморския край Олег Кожемяко, обвинявайки Ахмедов за загубите при Угледар. В писмото се посочва, че командирът е хвърлил военните в „непонятно настъпление“ срещу Павловка.

Те също така обясниха, че руските военни маневри край Павловка са били ясно видими от командните височини в Угледар, където са се окопали Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Руското министерство на отбраната коментира писмото, заявявайки, че благодарение на компетентните действия на командирите на подразделенията, загубите на морските пехотинци, служещи в 155-та бригада, не надвишават един процент от бойния състав и седем процента от ранените, значителна част от които вече са се върнали на служба.