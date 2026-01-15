НА ЖИВО
          Война

          Валерий Герасимов: Руската армия настъпва успешно на всички направления

          15 януари 2026 | 09:48
          Въоръжените сили на Русия се придвижват успешно на всички направления на фронта в Украйна, заяви началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов, цитиран от РИА Новости.

          „Настъплението на формированията и военните части от Обединената група сили се провежда практически на всички направления“, заяви той по време на проверка на действията на групировката „Център“ на Днепропетровско направление.

          По думите му, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пренебрегват загубите в опита си да спрат настъплението на групировката „Център“, но се провалят. Руските бойци също настъпват в Константиновка в Донецка област и продължават настъплението си след превземането на Покровск и Мирноград. Части от групировката „Юг“ настъпват към Славянск.

          Както отбелязва Герасимов, след превземането на Гуляйполе, руската групировка войски „Восток“ настъпва в Запорожка област и разширява зоната за сигурност в Днепропетровска област, докато части от групировката „Днепър“ настъпват към Запорожие. Говорейки за успехите на групировката „Запад“, началникът на Генералния щаб уточни, че бойците завършват превземането на Купянск-Узловая в Харковска област. Те са осуетили всички опити на ВСУ за контраатака в Купянск.

          Същевременно групировката „Север“ разширява зоната за сигурност в Харковска и Сумска области. Последно от началото на януари са превзети две селища – Храбивско и Комаровка, заяви Герасимов.

